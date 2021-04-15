Sosyal medya fenomenlerine güvenilmiyor!

Sosyal medyada geçirilen süre pandemi dönemiyle birlikte iyice artı. Online alışveriş, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları ve daha birçok konu her gün gündeminizden düşmüyor. Yapılan araştırmalar ise her gün gündemimizde olan sosyal medya fenomenlerine güvenin olmadığını gözler önüne seriyor.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen RepMan Forum “Kime neden güveniriz” temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin 16 ilinde, yaklaşık bin kişinin katıldığı RESPECT araştırmasının sonuçları, sosyal medyanın hayatımızdaki yerini kanıtladı. Katılımcılar günde ortalama 3,6 saatini sosyal medyada geçirdiğini söylerken, sadece yüzde 16'lık kesim influencer'lara güvendiğini dile getirdi.

Dijital dünyaya güven neden azalıyor?

Yapılan araştırmasında bu yıl “Kime neden güvenelim” konusu üzerinde çalışıldı. Teknoloji dünyasındaki dezenformasyonun hayatımızı farklı yönlerden etkilediği günümüzde “güven”in önemli bir unsur olduğundan yola çıkan araştırma; bu kapsamda sosyal medya fenomenlerine, influencer’lara ve ünlülere odaklandı. Çalışmadan çıkan sonuçları ve özet bulguları ZENNA Danışmanlık Başkanı Nuran Aksu paylaştı.

Türkiye’nin 16 ilinden yaklaşık bin kişinin katıldığı RESPECT araştırmasında yükselen sosyal medya alışkanlığı ön plana çıktı. Katılımcıların günde ortalama 3,6 saatin sosyal medyada geçirildiği, gençlerde ise bu rakamın 4 saatlere çıktığı görüldü. En çok vakit geçirilen uygulamaların başında yüzde 83 ile Instagram gelirken, bu bulgu her 10 kişiden 8’inin “Instagram’da varım” dediğini ortaya koyuyor. Instagram’ı, Youtube ve Facebook takip ediyor. Son dönemin tartışılan uygulaması Tiktok’u genel katılımcıların yüzde 18’i kullanırken, 18-24 yaş arası gençlerde ise bu oran yüzde 35’e çıkıyor.

Satın alma alışkanlıklarında online dönüşüm

Satın alma tercihi konusunda insanlar önce arama motorlarına başvuruyor ve online alışveriş siteleri arasında fiyat karşılaştırması yapıyor. Katılımcıların yüzde 18’i, “Tercih anında influencer görüşlerini dinlerim” diyor. Ancak influencer etkisi, yaş grubuyla birlikte değişiklik gösteriyor. İnfluencer etkisi 18- 25 yaş arasında yüzde 30’lara çıkarken, 35 yaş üstü için bu oran yüzde 12’ye, 45 yaş üstü için yüzde 6’ya iniyor.

Sosyal medya ve marka linçleri

Kişilere, “Marka linçlerine hiç denk geldiniz mi?” diye sorduğunda yüzde 30’u karşılaştığını, yüzde 43’ü ise hiç görmediğini, yüzde 27’lik kısım da hatırlamadığını söylüyor. Yüzde 56’lık kesim, bu linçlere fenomenlerin, youtuberlar ve influencerların etki ettiğini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 48’i ünlü sanatçıları, yüzde 44’ü influencer’ları takip ediyor. Ancak ünlü sanatçılara yüzde 15, influencerlara yüzde 16, youtuberlara yüzde 11, fenomenlere ise yüzde 10’luk kesim güveniyor. “Sosyal medyadaki influencer, youtuber ya da fenomenlerin önerdiği bir ürünü aldınız mı?” sorusuna ise yüzde 62’lik kesim “Hayır” yanıtını veriyor.

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15/04/2021 18:00