Pozitif hastalarda ciddi yığılma…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde ciddi artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ciddi bir karmaşa yaşanıyor.

Covid-19 test sonu pozitif çıkan O.H. Haber Kıbrıs’a konuşarak hastanede yaşanan sıkıntıları aktardı.

O.H., Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların saatlerdir bekletildiğini iddia etti.

O.H., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi sürecinin başlaması için saatlerdir ciğer filminin çekilmesini beklediğini aktararak durumu isyan etti.

Kendisinin ciddi sağlık sorunlarının bulunduğuna dikkat çeken O.H., kendileri ile saatlerdir hiçbir sağlık çalışanının ilgilenmediğini ve ne yapıp yapmayacakları konusunda kendilerine bilgi verilmediğini ileri sürdü.

Öte yandan Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre hastane şuanda ciddi bir yatak sorunu yaşanıyor.

Sağlık görevlileri yeni vakaların yatış işlemini gerçekleştirmek için yatak kapasitesini arttırmaya çalışıyor…

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28/01/2021 18:57