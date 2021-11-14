Tatlısu’daki kazada bir kişi hayatını kaybetti!

Tatlısu - Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında, saat 17.15 sıralarında Harun Ter, yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Hergüner yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Gülcan Ter Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun Ter ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ter ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet Hergüner ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Karanlık, Murat Özer, Levent Korol, Ali Şahan kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili sruşturmanın sürdüğünü bildrdi.

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14/11/2021 20:30