Rallide Son Tango!

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08/12/2021

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Rallide Son Tango!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil kurumu'nun düzenlediği ve Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonaları son yarışı , Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisi olarak 11 Aralık cumartesi gerçekleşecek.

Polaris, Near East Bank, GenPower,Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, Enlglobal, Tekan Mobile,

Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilecek olan Sezonun son yarışında 12 ekip start alacak.

İlk Kısım Sprint

Sabah 08.30 da Çağkan Yapıdan Start alacak Rallide ilk 3 etap olacak olan Balıkesir etabı sprint formatında geçilecek ve Hem sprint için hem de Ralli için geçerli olacak. İki ayrı puanlama ile geçerli olacak olan iki yarıştada çekişme üzt düzeyde olacak.Balıkesir etabının ilk geçişi 09.20 de geçilecek.

Ralli 1 bölgede yapılacak.

Ralli Şampiyonası'nda üçüncülük dördüncülük ve beşincilik yarışının da yaşanacağı yarışta Balıkesir etabının ardından 12.20 de Meriç-Balıkesir arasındaki Balıkesir Ters etabı iki kez geçilecek. Rallinin son kısmında ise Meriç köyündeki Meriç etabı saat 14:30 da iki kez geçilecek.

Sprint de Şampiyonluk yarışı

2021 Basel Sprint Cup da son yarışında Rauf Denktaş ile Enver Haskasap arasında Şampiyonluk mücadelesi yaşanacak.Sadece 3 puan farkla yarışa start alacak ekipler arasında yarışı 1. bitiren şampiyonluğa uzanacak.

Ayer Argün Kupasında Şampiyonluk için mücadele.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Ralli Camiasının efsane ismi Ayer Argün adına düzenlenen Kupada ise Oktay Çocuk,Çağakan Bozalanlar ve Buğur Kambillili sezonun son yarışın 4 puan içinde giriyorlar.  Hem Sprint hemde Rallinin ayrı olarak puan vereceği Şampiyonada 3 ekipte Şampiyonluk istiyorlar.

Kayıt Listesi

SIRA NO               KAPI NO               TAKIM   PİLOT    COPİLOT              ARAÇ     SINIF

1             1             GOODYEAR RACİNG TEAM           Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk   Mitsubishi Lancer Evo IX     N

2             2             MRB RACİNG TEAM         Rauf Denktaş      Mehmet Mişon  Hyundai i20 R5  2

3             3             DRİFT NEU RACİNG TEAM             Enver Haskasap                Halil Mulla           Skoda Fabia R5              2

4             4             GOODYEAR RACİNG TEAM           Çağkan Bozalanlar           Hasan Odun               Mitsubishi Lancer Evo IX               N

5             5             DRİFT NEU RACİNG TEAM             Buğur Kambillili  Niyazi Yorgancıoğlu               Mitsubishi Lancer Evo VI               1

6             6             GOODYEAR RACİNG TEAM           Kerim Hacımevlüt             Mahmut Ulaş               Mitsubishi Lancer Evo VI               1

7             7             NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu          Ahmet Özerdem               Mitsubishi Lancer Evo X R4          2

8             8                           Mehmet Karaoğlan         Mehmet Coşar  Mitsubishi Lancer Evo IX               N

9             9                           Ozan Birşen        Coşkun Kuruçeşme           Suzuki Vitara      T2

10           10                         Önder Zaim         Emre Üngüder    Canam Maverick X3        R

11           11                         Sami Doğan        Ali Burhan           Canam Maverick X3        R

12           12                         Enver Alibaba     Kıvanç Koruyan  Canam Maverick X3        R

 

08/12/2021 22:06
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TAGS: Rallide Son Tango!
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