Fenerbahçe, Apollon Limassol'a Attila Szalai için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe, Güney Kıbrıs’ın önde gelen takımlarından Apollon Limassol'a Attila Szalai için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai resmi teklifte bulundu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai için kulübü Apollon Limassol'a resmi teklif yaptı.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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13/01/2021 22:11