Gönyeli’de bir evde parti yapan 28 kişi tutuklandı. Ede edilen bilgilere göre polis ekipleri bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon sonucu aynı ev içerisinde parti düzenleyen 28 kişi tutuklandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre evde uyuşturucu bulunduğu ifade edildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle; Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ve Yasal Emirlere Riayetsizlik bu akşam saat 20ç30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi A.A.O. (E-27)'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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20/04/2021 22:49