X, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı sildi

X CEO'su Linda Yaccarino, yüzlerce "Hamas bağlantılı hesabı" kaldırdığını ve on binlerce içeriği kaldırmak için adımlar attıklarını söyledi.

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12/10/2023

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X, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı sildi

Çarşamba günü Avrupa Komiseri Thierry Breton'a hitaben yazılan ve X'te yayınlanan bir mektupta, "AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen kolluk kuvveti taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz" denildi.

Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Inter'e yaptığı açıklamada, yasa dışı çevrimiçi içerik ve davranışları bildirmek için kullanılan Pharos platformuna, Cumartesi gününden bu yana İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayla bağlantılı olarak terörizmi teşvik eden içerikle ilgili iki binden fazla rapor aldığını bildirdi.

Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton da Mark Zuckerberg'e Çarşamba günü Meta META.O'nun platformlarındaki dezenformasyonla mücadele etmek için aldığı önlemleri ayrıntılarıyla anlatması için 24 saat süre verdi.

12/10/2023 11:13
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TAGS: X, Hamas
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