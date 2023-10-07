X şu anda komple bir yenilenmeden geçiyor

Elon Musk Twitter üzerinde yapılan hataları tekrarlamadan sağlam bir platform oluşturmaya çalışıyor, bu nedenle de tüm kurallar değiştirmeye kararlı. Özellikle ağırlıklı olarak haber ve medya yayınlarını takip ediyorsanız, X’teki gönderiler artık oldukça farklı görünebilir. Eskiden Twitter olarak bilinen web sitesi, Ağustos ayında bildirilen bir değişikliği uygulamaya başlayarak, yayınlanan bağlantılardan başlıkları kaldırmaya başladı.

O zamanlar web sitesi sahibi Elon Musk, fikrin doğrudan kendisinden geldiğini ve bunun “[platformun] estetiğini büyük ölçüde geliştireceğini” söylemişti. Bir bağlantı paylaştığınızda ve platformda görüntülendiğinde yalnızca makalenin URL’sini içeren görsel görünecek.

Web’de hâlâ makale pasajını ve başlığının kısaltılmış versiyonunu görüyor olacaksınız.

Reklamverenlerin kendilerine bir ön izleme gösterildiğinde yeni formattan hoşlanmadıkları bildirildi, ancak değişikliğin hâlâ devam ettiği açıkça görülüyor.

X’in format değişikliğinin ana nedeni, görünüşe göre, zaman çizelgesinin ekranda görünen kısmına daha fazla gönderi sığdırarak gönderilerin daha kompakt görünmesini sağlamak. Buna ek olarak Musk böylece kullanıcıların tıklama tuzaklarından da kurtulacağını düşünüyor.

Musk, formattaki değişikliğin ana itici gücünün web sitesinin estetiği olduğunu açıkça iddia etse de, daha fazla insanı doğrudan X üzerinde uzun biçimli parçalar yayınlamaya teşvik etmeye çalıştığı da bir sır değil.