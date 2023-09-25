X (Twitter), çevre özelliğini kaldırıyor
X yani eski adıyla Twitter'da Instagram'ın "yakın arkadaşlar" özelliğine benzeyen "Çevre" özelliği sayesinde kullanıcılar yakın arkadaşlarının görebileceği şekilde gönderi paylaşabiliyordu., X'in "Circle" özelliğini yakın zamanda kaldıracağı öne sürüldü.
25/09/2023
X üzerinde kullanıcılar Circle özelliği sayesinde paylaştıkları gönderileri bu işleve ekledikleri kullanıcıların görmelerini sağlıyordu.
Sosyal medya platformu X, "Circle" özelliğini kullanıma kapatmaya hazırlandığı kaydedildi.
31 Ekim'den itibaren bu özelliğin kullanılamayacağı belirtildi.