X (Twitter), çevre özelliğini kaldırıyor

X yani eski adıyla Twitter'da Instagram'ın "yakın arkadaşlar" özelliğine benzeyen "Çevre" özelliği sayesinde kullanıcılar yakın arkadaşlarının görebileceği şekilde gönderi paylaşabiliyordu., X'in "Circle" özelliğini yakın zamanda kaldıracağı öne sürüldü.

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25/09/2023

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X (Twitter), çevre özelliğini kaldırıyor

X üzerinde kullanıcılar Circle özelliği sayesinde paylaştıkları gönderileri bu işleve ekledikleri kullanıcıların görmelerini sağlıyordu. 

Sosyal medya platformu X, "Circle" özelliğini kullanıma kapatmaya hazırlandığı kaydedildi.

31 Ekim'den itibaren bu özelliğin kullanılamayacağı belirtildi. 

25/09/2023 09:23
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TAGS: X, Twitter, haber, kıbrıs
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