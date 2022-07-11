Xavi 5 oyuncunun biletini kesti

Barcelona'da teknik direktör Xavi, takımda düşünmediği 5 oyuncunun gönderilmesini istiyor.

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11/07/2022

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Xavi 5 oyuncunun biletini kesti

La Liga devi Barcelona'da teknik direktör Xavi, yeni sezonda takımda istemediği isimlere bir kez daha kulüp bulmaları yönünde uyarıda bulundu. 

İspanyol teknik direktörün gözden çıkardığı isimler arasından sadece Clement Lenglet takımdan ayrılırken; 5 isme daha kapı göründü. 

As Gazetesi'nin haberine göre; 42 yaşındaki teknik direktör Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig ve Neto'yu takımda düşünmüyor. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre Barcelona, geçtiğimiz sezon sonunda bu oyunculara takımda geleceklerinin olmadığını bildirmişti. 

Söz konusu oyuncular Barcelona'nın yeni sezon öncesi ABD'de yapacağı kampa götürülmeyecek.

11/07/2022 20:57
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TAGS: Xavi 5
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