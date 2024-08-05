Xavi Simons yeni takımına imzayı attı

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Paris Saint Germain'den Xavi Simons'ı yeniden kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Leipzig, Xavi Simmons'ı kadrosunda tuttu.



Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, Xavi Simons'ın 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.



10 numaralı formayı giyeceği açıklanan Simons'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer almadığı ifade edildi.

ASİST VE GOLDE ÇİFT HANELERİ YAKALADI

Geçtiğimiz sezon da Leipzig'de forma giyen Xavi Simons, gol ve asistte çift hanelere ulaştı.



21 yaşındaki futbolcu, 43 maçta 10 gol ve 15 asist kaydetti.