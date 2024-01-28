Xavi'den ayrılık kararı

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, ayrılık kararını 5-3'lük Villarreal yenilgisi sonrası düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Xavi, yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri " ifadelerini kullandı.

LaLiga'da Real Madrid, 54 puanla liderlik koltuğunda otururken 52 puanlı Girona 2. sırada, 44 puanda kalan Barceloana ise 3. sırada yer alıyor.

Futbolcu olarak Barcelona'da çok sayıda kupa kazanan Xavi Hernandez, Katalan ekibiyle teknik direktör olarak ise geçen sezon LaLiga’da şampiyonluk yaşadı. Genç çalıştırıcı, Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı da kaldırdı.