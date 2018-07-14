Xherdan Shaqiri’de mutlu son… İmzalar atıldı

İngiliz kulübü Liverpool, bir süredir ilgilendiği Stoke City'de forma giyen Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattı. İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, Liverpool'da 23 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi Stoke City'den transfer etti. Transfer döneminde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Xherdan Shaqiri, Liverpool ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Shaqiri'nin, serbest kalma bedeli 13,5 milyon sterlin karşılığında Stoke City'den transfer edildiği ve 26 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli sözleşme yapıldığı belirtildi. Kosova asıllı İsviçreli yıldız futbolcu, Liverpool'da gelecek sezon 23 numaralı formayı giyecek.

İsviçre Milli Takımı'nda 74 maçta forma giyen Xherdan Shaqiri, geçen sezon Stoke City'de ise 36 lig maçında 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İsviçreli futbolcunun cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Shaqiri geçtiğimiz üç sezon Stoke City formasıyla 92 karşılaşmaya çıktı. Kariyerine Basel'de başlayan İsviçreli oyuncu sonrasında 2.5 yıl Bayern forması giydi. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e kiralanan Shaqiri, 2015 yılının Ağustos ayında Stoke City'ye transfer oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu İsviçre ve Almanya'da oynadığı dönemlerde toplamda 6 lig şampiyonluğu elde ederken, 2012-13 sezonunda ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.