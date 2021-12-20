Xiaomi 12'nin görüntüleri sızdı: 2022'nin amiral gemisi olacak

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 2022'de amiral gemisi olması beklenen cihazın görüntüleri sızdı. Xiaomi 12 modeline ait yüksek çözünürlüklü görüntülerle cihaza dair bazı detaylar da öğrenildi. İşte Xiaomi'nin 2022'de piyasaya süreceği Xiaomi 12 serisine dair merak edilenler....

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisinin görüntüleri sızdı.

E-ticaret platformu Zoutons'da paylaşılan işlenmiş görüntülerde telefona ait birçok özellik görülüyor.

Xiaomi 12 serisinin 28 Aralık'taki etkinlikte tanıtılması bekleniyordu. Ortaya çıkan yüksek kaliteli görüntülere göre telefon 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekranın altında selfie kamerası bulunacak.

Cihaz 152.7 x 70 x 8.6 mm'lik boyutlarıyla Xiaomi Mi 11'e göre daha kompakt bir yapıyor sahip. Arka tarafta ise üçlü bir kamera tasarımı var. Ana kameranın 50 MP olduğu belirtiliyor.

Telefon 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i temel alıyor. Xiaomi 12 bu teknolojinin üzerine kurulacak ilk telefonlardan biri. Bir diğer iddia ise Xiaomi 12 100 Watt hızlı şarjla gelecek. Telefonun bataryası ise 5000 mAh boyutunda.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 09:17