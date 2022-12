Xiaomi 13 Serisi tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirilen lansmanla yeni Xiaomi 13 Serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Leica ile yürütülen iş birliği kapsamında geliştirilen ikinci nesil cihazlar olma özelliğini taşıyan Xiaomi 13 Serisi, Leica gerçek renkli görüntüleme ve Leica 75 mm telefoto lens gibi çeşitli yeni optik teknolojileri ve işleme yetenekleri içeriyor. Seri ayrıca, Xiaomi 12S Ultra'dan devralınan Leica tarafından geliştirilen optik teknolojileri ve fotoğraf tarzları gibi profesyonel kamera özelliklerini beraberinde getiriyor. Yepyeni bir tasarıma sahip olan Xiaomi 13 Serisi gücünü en son Snapdragon 8 Gen 2'den alıyor ve Xiaomi'nin Surge pil yönetim sistemini içeriyor. Lansmanda yeni amiral gemisi telefon modellerinin yanı sıra MIUI 14 ve diğer ekosistem ürünleri de tanıtıldı.

Olağanüstü bir tasarıma sahip amiral gemileri

Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, güçlü teknolojik yeteneklerini öne çıkaran yepyeni minimalist bir tasarım yaklaşımına sahip. Beyaz, Siyah, Flora Yeşili ve Dağ Mavisi olmak üzere dört klasik ve büyüleyici renkte üretilen Xiaomi 13, ön tarafta temiz ve güçlü bir görsel etki yaratan kenarları düz bir ekrana sahip. Buna karşılık Xiaomi 13 Pro, özellikle kamera modülüne kusursuz bir şekilde geçiş yapan tek tip bir görünüm için çift kavisli bir seramik gövdeye sahip. Xiaomi 13 Pro, Seramik Beyazı, Seramik Siyahı, Flora Yeşili ve Dağ Mavisi olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

Üstün bir görsel deneyim sağlamak için her iki cihaz da sınıfının en iyisi ekranla donatılmış. Xiaomi 13, AMOLED 6,36 inç ekranı, 1,61 mm ultra ince çerçevesiyle yüzde 93,3'e varan bir ekran-gövde oranına sahip. Cihazın yeni nesil AMOLED ekranı, güç verimliliğinde yüzde 10 artış sağlıyor ve 2400x1080 çözünürlük, doğru renkler, 120Hz'ye kadar yenileme hızı sunuyor. Ayrıca genel DC dimming desteğine de sahip. Xiaomi 13 Pro ise daha büyük 6,73 inç çift kavisli ekranı ve aynı yeni nesil AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. Cihaz, 3200x1440 çözünürlük ve doğru renk gösteriminin yanı sıra 120Hz LTPO dinamik yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 1920 HZ PWM dimming desteğine sahip. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun ekranları optimum görüntüleme için 1.200 nit'e kadar tam ekran ve 1.900 nit'e kadar tepe parlaklığı ile mükemmel HDR özellikleri sunuyor.

Ayrıca, her iki modelin mavi renk seçeneği nano teknolojilerle geliştirilen özel bir malzemeyle (SKIN/Nano-Tech) üretildi. Yumuşak, mükemmel bir dokunuşa ve ince bir dokuya sahip olan bu özel malzeme, uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında dahi fotodegredasyona ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. Xiaomi 13 Serisi ayrıca IP68 düzeyinde koruma sunuyor.

Snapdragon® 8 Gen 2 ile olağanüstü performans

Xiaomi 13 serisi, Qualcomm'un en yeni 4nm amiral gemisi işlemci serisi Snapdragon® 8 Gen 2 ile donatıldı. Yeni 1+4+3 füzyon işlemci mimarisi, yüzde 37 performans artışı sağlarken güç tüketimini yüzde 47 oranında azaltıyor. Yeni Adreno GPU, güç tüketimini yüzde 49 azaltırken yüzde 42 performans artışı sağlıyor. Genel kıyaslama testlerinde Snapdragon® 8 Gen 2 neredeyse fps/watt bazında 2 kat yüksek performans gösterdi. LPDDR5X 8533 Mbps bellek ve UFS 4.0 flaş depolama ile donatılan her iki cihaz, masaüstü işlemcilerle eşit veri performansı sunuyor ve bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık gibi toplu veri işlemlerini büyük ölçüde iyileştiriyor. UFS 4.0 ayrıca fragmantasyonu önleyen Dosya Tabanlı Optimizasyon özelliğine sahip.

Gerçek renk deneyimi ve fotoğraf tarzları

Xiaomi 13 Serisi, tamamen yeni Leica gerçek renkli görüntüleme ve Leica portre deneyimine sahip Xiaomi 12S Ultra'da da kullanılan Leica'nın profesyonel optik lensleri ve iki farklı fotoğraf tarzı ile donatılmış. Yüksek çözünürlük, geniş diyafram açıklığı ve algılanması neredeyse imkansız sapmalar için Leica optik onaylı her iki lens, mükemmel bir görüntü kalitesi için sağlam bir temel sağlıyor. Ayrıca, hem telefoto hem de portreler için yeni 75 mm odak uzaklığı da mevcut.

Xiaomi 13 Pro'nun ana kamerası, Xiaomi 12S Ultra ile aynı optik kaliteyi elde etmek için 8 asferik (aspherical) lens, ALD ultra düşük yansıtma kaplaması, lens kenarı mürekkep kaplaması, döngüsel olefin malzeme ve döner kaplama işlemi IR filtresinden oluşan Leica'nın 23 mm ƒ/1.9 profesyonel optik lensi ve 1 inç IMX989 sensör içeriyor. Xiaomi 13'ün ana kamerası, kristal netliğinde görüntüler için 7 asferik lens, ALD ultra düşük yansıtma kaplaması ve yeni siklik olefin malzemeden oluşan Leica'nın 23 mm ƒ/1.8 profesyonel optik lensi ve IMX800 sensör içeriyor. Her iki cihazın da HyperOIS desteği bulunuyor.

Xiaomi 13 Serisinde 75 mm odak uzaklığına sahip yeni bir Leica telefoto lens bulunuyor ve kamera sistemi 0,5x - 1x - 3,2x optik yakınlaştırma aralığını kapsıyor. 75mm, portre çekimlerinin daha az bozulmasını sağlayan ve özneleri öne çıkaran klasik bir Leica odak uzaklığı ölçüsüdür. Buna ek olarak, Xiaomi 13 Serisinin ana lens sistemi, çok sığ bir alan derinliği ve benzersiz bokeh efekti için 75 mm'lik bir portre lensi sunuyor.

Xiaomi 13 Pro'nun 75 mm telefoto lensi, SLR lenslerin optik yol tasarımını referans alan ve altı lensi yenilikçi bir şekilde iki gruba ayıran, arkadaki üç lensi güçlü bir odaklama yeteneğine sahip olan ve odaklama sırasında lens grubunun içinde hareket edebilen, bu sayede sınırlı bir hareket mesafesi içinde 10 cm'den sonsuza kadar uzanan bir odaklama aralığı elde eden, yalnızca orijinal 75 mm telefotolar ve portreler değil, aynı zamanda süper yakın çekimler yapabilmenize olanak tanıyan hareketli bir lens tasarımına sahip.

Xiaomi 13 serisindeki iki fotoğraf tarzından biri olan Leica Authentic Look, Leica'nın imzasını taşıyan tarzı büyük ölçüde simüle ediyor, açık ve koyu arasındaki gerçek kontrastı ve görüntünün beyaz dengesini koruyor, ışık ve rengin bozulmasını önemli ölçüde önlüyor ve görüntüyü herhangi bir bozulma olmadan yakalamak için hassas bir fotoğraf işleme dengesi uyguluyor. Bu modda çekilen fotoğraflar doğrudan kullanılabiliyor, ancak post-prodüksiyon için ayarlama alanı da bırakıyor. Leica Vibrant Look, canlı renklerin yanı sıra parlak ve keskin gölgeler sunmak için orta düzeyde parlaklık ve doygunluk ayarları yaparken, doğruluğu ve ölçülülüğü koruyan görüntüleme tarzıyla özellikle canlı sahneler ve bilgi kaydı için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Leica'nın üstün görüntüleme estetik anlayışından gücünü alan Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look, yüzde 25 daha fazla renk yakalamaya olanak tanıyan, kırmızı ve yeşil renklerin gösterimini önemli ölçüde geliştiren P3 renk gamını destekleyecek şekilde yükseltildi. Bu, Xiaomi 13 Serisini günün en güzel zamanını, yani "altın saat" veya "mavi an" olarak adlandırılan gün batımı saatlerini yakalamada mükemmel hale getiriyor. Bu kısacık anlarda gökyüzü, kamera sisteminin renk ve dinamik aralığını test eden muhteşem bir renk dizisi sunuyor. Xiaomi 13 Pro, geniş renk gamı özelliğiyle bu sahnelerdeki zengin renkleri mükemmel şekilde koruyor.

Xiaomi 13 Serisi, Xiaomi Imaging Engine desteği sayesinde şirketin tüm amiral gemisi telefonları arasında en güçlü fotoğraf işleme yeteneğine sahip modeller olarak öne çıkıyor. Güçlü çalışma verimliliği ve genişleme yeteneği ile fotoğraf çekme hızını büyük ölçüde artıran paralel işleme sayesinde yalnızca RAW düzeyinde fotoğraf işlemeyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus için heterojen grafik işleme yeteneğini de destekliyor. Kamera uygulamasının Pro Modu, çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor ve Adobe Labs tarafından kalibre edilen 10 bit RAW formatında fotoğraflar, 4K 10 bit Dolby Vision HDR video ve 4K 10 bit LOG video çekimini destekliyor.

Xiaomi Surge Pil Yönetim Sistemi

Xiaomi 13 Serisi, Xiaomi'nin kendi pil yönetim sistemi Surge ve Surge şarj çipi ile donatıldı. Kullanıcılara daha uzun bir hizmet ömrü ve iyileştirilmiş bir deneyim sunuyor. Aynı güç altında en yüksek enerji yoğunluğuna sahip 4.500mAh silikon-oksijen anot pil ile donatılan Xiaomi 13, ayrıca 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. 4.820mAh pil ile donatılan Xiaomi 13 Pro da 120W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Ultra akıcı kullanıcı deneyimi için yeni MIUI 14

Xiaomi 13 Serisi, kolaylığa ve basitliğe odaklanan, tüm alanlarda ayrıntıları iyileştiren ve işlemleri daha sorunsuz hale getiren en yeni MIUI 14 sürümüyle birlikte geliyor. MIUI 14, sistem alanı kullanımını önemli ölçüde optimize ediyor ve kaldırılamayan sistem uygulamalarını sekize indiriyor. Yeni yazılım, yapısal kodlamaları yeniden düzenleyerek ve sistem kaynakları tahsislerini optimize ederek işletim sistemini daha sorunsuz hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalara erişim sağlayarak tüm sistemde akıcı bir deneyim sağlıyor. MIUI 14 ayrıca yeni pencere öğeleri sunuyor, cihaz içi gizlilik korumasını geliştiriyor ve cihazların birbirine bağlanabilirliğinde yeni özellikler sağlıyor.

Xiaomi 13, güncellenen yazılımların yanı sıra kompakt bir tasarımda dahi üstün ısı dağılımı ve sürekli performans sağlayan kompakt bir gövdede 4620 mm²'lik devasa bir VC barındırıyor. Büyük pil ve Surge pil yönetim sisteminin yanı sıra Snapdragon® 8 Gen 2'nin mükemmel enerji verimliliği sayesinde Xiaomi 13, şirketin premium serileri arasında bugüne kadarki en uzun pil ömrünü sunuyor. 1016 ultra geniş bant titreşim motoru ile donatılan Xiaomi 13 Pro, yeni bir haptik deneyim yaratmak için yüzlerce senaryoya yönelik dalga formlarında yeniden tasarlandı.

Xiaomi 13 Serisi, tüm bu özelliklerle çok yönlü, üst düzey bir premium amiral gemisi deneyimi sunuyor.

Yeni Xiaomi ekosistem ürünleri ile hayat kolaylaşıyor

Etkinlikte Xiaomi 13 serisinin yanı sıra Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4, Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Router 10000 ve Xiaomi Mini PC'nin tanıtımı da yapıldı.

En son teknolojileri şık bir tasarımda buluşturan Xiaomi Watch S2, profesyonel düzeyde kapsamlı sağlık takibi ve çeşitli kullanışlı özellikler sunarak spor yapmayı keyifli bir deneyim haline getiriyor. Xiaomi Watch S2, klasik 46 mm'nin yanı sıra 42 mm ve siyah, gümüş, açık altın renklerinin yanı sıra deri veya silikon kayışlarda çeşitli renk seçenekleri sunuyor. Xiaomi Watch S2, sekiz farklı sağlık verisini ölçmek ve sunmak için yalnızca birkaç saniye süren vücut kompozisyonu ölçümünü destekliyor. Xiaomi Watch S2'nin yeni güvenlik özelliği, kullanıcıların herhangi bir acil durumda hızla coğrafi konumlarını ve yardım mesajı göndermelerine olanak tanıyor.

Xiaomi Buds 4, güçlü donanım ve yazılım özellikleriyle etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Özelleştirilmiş grafen çift manyetik sürücü ve dinamik uyarlanabilir ses dengelemesi ile donatılan kulaklıklar, kullanıcılara koşu yaparken dahi istikrarlı ve tutarlı bir ses kalitesi sunuyor. LHDC 5.0 ve Hi-Res Audio Wireless sertifikalı Xiaomi Buds 4, yüksek çözünürlüklü ve düşük distorsiyona sahip şaşırtıcı bir ses deneyimi sunuyor. Xiaomi Buds 4'ün kutusu uzay kapsülünü andıran bir tasarıma sahip ve kulaklıklar kolay saklama için yerine geri takılabiliyor. Ergonomik yarı kulak içi tasarımı, kullanıcıların güvenli ve uzun süreli kullanımda dahi rahat zaman geçirmelerini sağlıyor. Xiaomi Buds 4'ün uyarlanabilir aktif gürültü engelleme özelliği, ortamdaki istenmeyen gürültüyü tanıyarak farklı gürültü engelleme seviyeleri için gerçek zamanlı ayarlama sunuyor. Yeni "bağımsız uzamsal ses" ile Xiaomi Buds 4, sesi kendi üzerinde işleyebiliyor. Yani uzamsal seslerin işlenmesinde artık akıllı telefonlara bağlı kalmıyor.

Xiaomi akıllı hoparlörler arasında en üst düzey model olan ve 7 adet 55W ve 360 derece çok yönlü hoparlörle donatılan Xiaomi Sound Pro, HARMAN AudioEFX profesyonel ayarlama özelliğine sahip. Cihaz, XiaoAi Speaker uygulaması kullanılırken çalınan içeriği analiz ederek çıkış stilini "Güçlü Bas", "Dengeli" ve "Temiz" modları arasında otomatik olarak ayarlayabiliyor. Xiaomi Sound Pro, bağlı akıllı ev ses sistemi deneyimini daha da geliştirmek için Bluetooth 5.1, Ses Girişi ve AirPlay 2 gibi çoklu bağlantı yöntemlerini destekliyor. Buna ek olarak, interkom özelliği birden fazla hoparlörün yanı sıra akıllı telefonlar, TV'ler ve diğer cihazlar arasında gerçek zamanlı iletişimi destekliyor. Bu sayede odadan ayrılmadan evde bulunan kişilerle konuşma imkanı sağlıyor.

Xiaomi çözümleri arasında en üst düzey yapılandırmaya sahip olan Xiaomi Router 10000, önceki nesle kıyasla yüzde 20 oranında artırılmış ağ hızına sahip. Amiral gemisi üç bantlı yönlendirici, 10 Gigabit'e kadar kablosuz ve kablolu veri aktarım hızı sunarak VR oyunları, 8K medya akışı ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü konferanslar gibi yeni nesil kullanım için yeterli bant genişliği sağlıyor. Qualcomm dört çekirdekli A73 işlemci, 12 kanallı sinyal amplifikatörü, 2 GB depolama alanı, çift 10G ağ bağlantı noktası, USB 3.0 bağlantı noktası ve gelişmiş bir ısı dağıtım sistemiyle donatılan Xiaomi Router 10000, kullanıcıların NAS ile kolayca 10 Gbps ultra yüksek hızlı bir ev WAN/LAN ağı oluşturmalarına olanak tanıyor ve 1.000'den fazla cihaz eşzamanlı olarak bağlanabiliyor. NFC eşleştirme özelliği, kullanıcıların yüksek hızlı internete son derece kolay ve hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlıyor.

Intel ile ilk kapsamlı ürün iş birliği sonucunda ortaya çıkan Xiaomi Mini PC, yalnızca 437 gr. ağırlığıyla en kompakt ana akım performans masaüstü bilgisayarlardan biri olarak öne çıkıyor. Maksimum turbo frekansı 4.4GHz'e ulaşan 12 çekirdekli 16 iş parçacıklı heterojen tasarıma sahip 12. nesil Core i5-1240P işlemci ve entegre Intel Iris Xe (80EUs) grafik özellikleriyle donatılan cihaz 7/24 mükemmel performans sağlıyor. 16 GB DDR4 belleğe ve 512GB PCle 4.0 SSD depolama alanına sahip cihazın belleği 32 GB'ye kadar, depolama alanı ise 4 TB SSD'ye kadar genişletilebiliyor. Büyük 4600RPM fan ve çift borudan oluşan ısı dağıtma sistemiyle Xiaomi Mini PC, istikrarlı bir performans gösteriyor. Cihaz önceden yüklenmiş Windows 11 ile birlikte geliyor ve Ubuntu, OpenWWRT, UNRAID ve EXSI işletim sistemlerini destekliyor. Maksimum fayda ve bağlanabilirlik için gerektiğinde harici grafik kartı ve sabit disk bağlanabilmesine olanak tanıyan farklı çok yönlü bağlantı noktaları da bulunuyor. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 yerleşik desteği ile Xiaomi Mini PC, kullanıcıların günlük kullanım senaryolarına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayan kompakt ancak güçlü bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte tanıtılan son ürün ise yenilenen tasarımıyla Xiaomi MIX Fold 2 oldu. Kamera modülleri seramik kapağa yükseltilen cihazın renk seçeneklerine gümüş ve siyah olmak üzere iki yeni renk eklendi. Gümüş renk, ayna benzeri bir dokuya, siyah renk ise lazer fotolitografik teknikler kullanılarak oluşturulan deri benzeri bir dokuya sahip.

15/12/2022 11:16