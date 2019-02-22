Xiaomi Mi 9 yok pahasına sattı!

Xiaomi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan Mi 9'u sadece ve sadece 446 dolara satmasıyla birçok kişiyi kendisine çekmeyi başardı.

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, son amiral gemisi Xiaomi Mi 9'u sonunda satışa sundu. Firma, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamaya sahip olan Mi 9'u sadece ve sadece 446 dolara satmasıyla birçok kişiyi kendisine çekmeyi başardı. Satışa sunulmadan önce ön siparişe açılan cihaz dakikalar içerisinde tamamıyla tükendi. Peki insanların bu kadar ilgi gösterdikleri Mi 9 bizlere neler sunuyor?

Tasarımsal olarak damla çentiğini benimseyen Mi 9, yüzde 40 ince çerçeveleri ve yüzde 91 ekran gövde oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cam panel üzerine kurulu olan cihaz, adeta kullanıcılara premium bir görüntü sunuyor. Toplamda 3 arka kamera kurulumu ile gelen Mi 9, 6,39 inçlik Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip.

Corning Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı oldukça iddialı olan telefon, gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. Adreno 640 GPU desteği ile de oyun tutkunlarını memnun edecek gibi duran Mi 9, kamera çözünürlükleri ile de çok konuşulacak.

Cihazın üçlü kamera kurulumu; diyafram açıklığına sahip 48MP'lik bir Sony IMX586 sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 2x optik yakınlaştırma özellikli 12MP Samsung S5K3M5 sensör ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derecelik geniş açı görüntüler oluşturabilen 16MP'lik bir Sony IMX481 sensör olarak karşımıza çıkıyor.

Peki ya ön kamera? Tekli bir ön kamera bizleri bekliyor Mi 9'da. Yapay zeka destekli ön kamera 20 MP çözünürlük kalitesi sunuyor bizlere. 3300 mAh'lık bataryası ile soru işaretlerine sebebiyet veren cihaz, 27W hızlı şarj desteği ile biraz da olsa rahat nefes aldırıyor.

Genel olarak cihazın teknik detaylarını bir araya getirecek olursak;

Snapdragon 855 Mobil Platform, Adreno 640 GPU

6GB, 8GB, 12GB RAM / 128GB, 256GB depolama

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

48MP, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP, f/2.2 üçlü arka kamera

20MP ön kamera

27W hızlı şarj destekli 3300mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

6GB RAM için 445 dolar, 8GB RAM için ise Xiaomi 490 dolar fiyatı etiketi belirlemiş durumda.