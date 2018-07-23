Xiaomi Mi Band 3'e ilgi büyük oldu!

Tasarımı, özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Band 3, bileklik satışını bir ayda 3 kat artırdı.

Teknoloji markalarının amiral gemileriyle yarışan Xiaomi'nin teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklediği akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3, satışa sunulduğu günden itibaren tüketicilerden yoğun ilgi topladı. Türkiye'de de satışa sunulan Xiaomi Mi Band 3, platformun aylık ortalama akıllı bileklik satışlarında 3 kat artış yaşanmasına katkıda bulundu.

128x80 çözünürlüğe sahip 0,78 inç OLED ekranı ve fiyat/ performans oranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Band 3, çok beğenilen bir önceki versiyonu Xiaomi Mi Band 2'den daha büyük ekran avantajı sağlıyor.

Cihaz, 5 ATM'ye (atmosfer basıncı) kadar suya dayanıklı gövdesi ve bilekte zarif bir görünüm sağlayan tasarımıyla dikkat çekiyor. Xiaomi Mi Band 3; kalp atış hızı sensörü, pedometre algoritmaları sayesinde kullanıcıların adım sayılarını daha doğru görmelerini sağlayan adım sayma özelliği, uyku izleme, fitness ve aktivite takibi gibi yaşam kalitesini artıran uygulamalarıyla da öne çıkıyor.