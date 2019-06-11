Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı

Bir süredir birçok detayı ve fiyat bilgisinin de ortaya çıktığı Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik resmi olarak tanıtıldı.

Xiaomi'nin en çok bilinen ürünlerinden biri olan Mi Band serisi güncellendi. Bir süredir birçok bilgisinin internete düştüğü, fiyatının belli olduğu ve hatta ön siparişe çıktığı Mi Band 4 resmi olarak tanıtıldı.

Mi Band serisi ile önemli satış başarıları yakalayan Xiaomi, dördüncü nesilde renkli bir ekran tercih etmiş. 240 x 120 piksel büyüklüğünde 0.95 inç AMOLED ekranı önceki nesil Mi Band 3'e göre yüzde 40 daha büyük bir alan sunuyor. Ekranın çizilmesini engellemek için tamperli bir cam ile korunuyor. Yeni bileklik Mi Band 4 ve Mi Band 4 NFC olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülüyor.

Adından da anlaşılacağı gibi bileklik ailesinde biri NFC destekli olmak üzere iki farklı model yer alacak. Her iki model hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da normal sürümde 135 mAh olan pil 40 gün kullanım imkanı sunarken, NFC sürümünde 125 mAh olan pil 15 günlük bir kullanım sunuyor.

Mi Band 4 ailesi 50 metreye kadar su geçirmiyor ve yüzme tarzını otomatik olarak algılayacak sensörlerle donatılmış. Ayrıca 6 farklı spor aktivitesini otomatik olarak takip edebilen bileklik hem iOS hem Android işletim sistemi ile birlikte kullanılabiliyor.

Xiaomi Mi Band 4 fiyatı

Xiaomi Mi Band 4'ün normal sürümünün Çin fiyatı 24 dolar, NFC destekli sürümün fiyatı ise 33 dolar olarak açıklandı. Ancak bu rakamların Çin fiyatları olduğunu belirtelim. Çin dışındaki fiyatların biraz daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.