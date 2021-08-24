Xiaomi, Mi markasını sonlandırabilir

Bir Xiaomi sözcüsünün XDA Developers'a yaptığı açıklamalara göre, şirket, başta akıllı telefon ürünleri olmak üzere pek çok ürün için kullandığı Mi markasına veda edebilir.

Sözcüye göre Xiaomi, artık Mi markasını kullanmayacak. Şirketin piyasaya süreceği yeni ürünlerde Mi adı geçmeyecek. Ürünler doğrudan, Xiaomi marka adıyla ve model ismiyle piyasaya sürülecek.

XDA Developers'ın edindiği bilgilere göre MIX 4, değişimi başlatan ürün olacak.

Xiaomi sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, sürecin nasıl işleyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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24/08/2021 18:01