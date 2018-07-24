Xiaomi POCOPHONE F1'in fiyatı belli oldu!

Teknoloji devi Xiaomi‘nin en çok merak edilen modellerinden biri olan POCOPHONE F1'in satış fiyatı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde FCC‘de görülen Xiaomi POCOPHONE F1, çentikli bir tasarım ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yıl satışa sunacağı dördüncü amiral gemisi olacağı söylenen model, Snapdragon 845 işlemci üzerine kurulu bir şekilde gelecek.

FCC‘de 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama ile görünen telefon, 4.000 mAh pil taşıyor. Qualcomm Quick Charge 4.0+ ile geleceği de belirtilen model, arkasında optik zoom kapasiteli bir çiftli kamera sistemi taşıyor. Roland Quandt'a göre modelin satış fiyatı da özelliklerine göre oldukça iddialı.

Avrupa'ya 420 euro başlangıç fiyatıyla geleceği söylenen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB RAM içinse 460 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. 5,99 inç ekranında 2160×1080 piksel çözünürlük sunacak olan telefon, özellikle fiyatıyla çok konuşulacak gibi duruyor.