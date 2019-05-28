Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili şaşırtan açıklama

Çinli Xiaomi'nin popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 7 serisi telefonları kayda değer bir başarı grafiği yakaladı; 10 milyonun üzerinde sattı.

Xiaomi Redmi Note 7, 10 milyon satış rakamını geride bırakarak önemli bir rekora imza attı. Redmi Hindistan hesabı Twitter’da, Redmi Note 7 serisinin global satış adedinin 10 milyonu aştığını bildirdi. Xiaomi, daha önce 2019’un ilk çeyreğinde dünya çapında 4 milyon sattığını bildirdiği telefonunun, ikinci çeyrekte büyük bir sıçrama yaparak Nisan ve Mayıs aylarında 6 milyon cihaz sattığını duyurdu.

REDMI NOTE 7 ÖZELLİKLER

159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip olan Redmi Note 7, 0.8 mm kalınlığa sahip. Ekran camında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılırken, düşmelere ve diğer sert darbelere karşı da 4 kat daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Suya ve toza karşı koruma sağlayan cihaz, 6.3 inç'lik ekranla geliyor ve kullanıcısına 230x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Çentik sorununa da su damlası çentik yöntemiyle çözüm bulan Redmi, kameranın olduğu bölge haricinde tam ekran deneyimi vadediyor. Redmi Note 7'nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği de Snapdragon 660 işlemciden güç alması. 6 GB'a kadar RAM desteği veren ve 32 ila 64 GB depolama hafıza seçenekleri sunan Redmi Note 7'de toplam hafıza yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile hafıza yükseltilebiliyor. 4000 mAh batarya kullanan cihaz, MIUI 10 arayüzündeki Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor. Quick Charge 4.0 şarj teknolojisini destekleyen telefonu 10W şarj cihazı ile 2 saat 5 dakikalık sürede tam şarj edebiliyorsunuz. Cihazla ilgili en çok konuşulan konu ise 48 MP kamerasıydı. Bu iddialar bugün duyurunun ardından doğru çıktı. Arka yüzünde yer alan 48 MP kamera ve yardımcı 5 MP kamera ile Redmi Note 7, rakiplerine meydan okuyacak. Ön yüzde ise 13 MP kamera bulunuyor.