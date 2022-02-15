Xiaomi telefonlarda az bilinen 4 MIUI özelliği!

Xiaomi, MIUI arayüzü ile birlikte kullanıcılarına pek çok özellik sunuyor. Biz de bunlar arasında az bilinenleri sizlerle paylaşıyoruz.

Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği MIUI arayüzünün yeni sürümlerinin tanıtımı sırasında, tüm detayları kullanıcılar ile paylaşmıyor. Fakat 3. taraf geliştiriciler ve analistler, bu tip yeni yazılımları didiklemeyi ve buldukları az bilinen özellikleri paylaşmayı seviyor. İşte MIUI hakkında az bilinen özellikler…

Aslında Xiaomi Fan’larının ‘Yüzen Pencereler’ özelliğini fark etmemiş olması pek olası değil. Fakat yine de bilmeyen pek çok kişi bulunuyor. Bu özellik sayesinde, uygulamaları daha küçük bir pencere içerisinde sürükleyebilirsiniz. MIUI sürümünüz eğer uyumluysa, Ayarlar> Özel Ayarlar/İşlevler> Yüzen Pencereler adımlarını takip ederek açabilirsiniz.

Sanal Kimlik

Sanal kimlik özelliği, bir kullanıcının kendi kimliğini kullanmak yerine sanal bir kimlik oluşturarak herhangi bir web sitesinde veya uygulamada kişisel bilgilerini korumasına olanak sağlıyor. MIUI 12’de kullanıma sunulan bu özelliği açmak için Ayarlar> Gizlilik Koruması> Özel İzinler> Sanal Kimliği Yönet adımlarını takip edebilirsiniz

Tarayıcı (Belge)

Xiaomi’nin MIUI ile birlikte gelen kendi uygulamasını kullanarak, fotoğraf ve belgelerinizi tarayabilir ve tercüme edebilirsiniz. Ayrıca QR kodları taramak için de kullanabilirsiniz.

Tam ekran göstergesini gizleme

Tam ekran gösterge şeridinin gereksiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Xiaomi de bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılarının bunu gizleyebilmesi için özel bir ayar sunuyor. Bunun için, Ayarlar> Sistem Navigasyonu’na gidin. Ardından Tam Ekran Göstergesini Gizle seçeneğinin yanındaki butonu tıklayın.

Buna ek olarak Xiaomi, yeni MIUI 13 sürümüyle birlikte kullanıcılara daha kararlı ve hızlı bir yazılım sunduğunu söylüyor. Halihazırda bu güncellemenin kararlı sürümünü birkaç akıllı telefon aldı. Dolayısıyla eğer cihazınız desteklenen modeller arasında bulunuyorsa, yeni arayüze göz atmanızda fayda olacaktır.

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15/02/2022 19:02