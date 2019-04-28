Xiaomi'den Snapdragon 730 çipsetli yeni bir model geliyor!

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzerinde daha çalışıyor. Xiaomi başkan vekili ile Qualcomm yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ardından atılan tweet ile duyuruldu.

Manu Kumar Jain, attığı tweet ile yeni bir Xiaomi cihazı duyurdu. Cihazın çipseti Snapdragon 730 ya da Snapdragon 730G olacağı belirtildi. Yeni model için ihtimal dahilinde olan Snapdragon 730G %15 ekstra grafik performansı getiriyor. 8 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 730, orta seviyede en iyi deneyimi sunacak işlemciler arasında yer alıyor. Yeni nesil orta seviye işlemci, Snapdragon 710'a nazaran %35 daha yüksek performans sunuyor. Grafik tarafında da Adreno 618 ile %25 artış getiren işlemci, Xiaomi'nin yeni telefonu için merak uyandırıyor.

Manu Kumar Jain atılan tweette Jain, Xiaomi cihazın güncellenmiş işlemciyle yakında Hindistan'da olacağını belirtiyor. Tweet içerisinde doğal olarak hangi çipsetin kullanılacağı direkt olarak yer almıyor, fakat ipucunun tek hedefi Snapdragon 730 olduğuğunu belirtelim.

Ayrıca daha önce ortaya çıkan sızıntılar doğru ise telefonda 4.000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Arkasında 48 MP + 8 MP + 13 MP üçlü kamera yer alacak modelin, ne kadara satılacağı henüz netlik kazanmış değil. Ayrıntılar geldikçe siz değerli okuyucularımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.