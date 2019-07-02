Xiaomi'nin yeni telefonu 1 milyon satmayı başardı

Xiaomi, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro satışlarından hayli memnun. 28 Mayıs'ta satışa sunulan cihazların toplam satışının 1 milyonu geçtiği duyuruldu. Stok sıkıntıları nedeniyle zaman zaman tedarik edilemeyen cihazlar bu sorunla karşılaşmasaydı cihaz satışının 1 milyonun oldukça üstünde seyredeceği konuşuluyor. Türkiye'de bu ay içinde satışa sunulması beklenen Xiaomi Mi 9T ile aynı özelliklere sahip olan cihazlar, yakında Hindistan'da da satışa sunulacak ve Hindistan'da şirketin ciddi büyüklükte bir kitlesi bulunuyor. Açılır kapanır kamera mekanizmasıyla dikkat çeken cihazın ekrandan parmak izi okuma teknolojisini desteklemesi bir yana 4000 mAh batarya ile gelen Redmi K20 serisi, 6.39 inç AMOLED ekrana sahip. Redmi K20 Snapdragon 730 yonga seti ile gelirken, Pro model Snapdragon 855 ile geliyor. Başlangıç fiyatları Redmi K20 için 290 dolar Redmi K20 Pro için 360 dolar şeklinde.