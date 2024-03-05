X’in sahini Elon Musk, Meta’ya ait sosyal medya platformlarının çökmesini tiye aldı!

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05/03/2024

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X’in sahini Elon Musk, Meta’ya ait sosyal medya platformlarının çökmesini tiye aldı!

X’in sahini Elon Musk, Meta çatısında bulunan Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamamasını tiye aldı.

X’in sahini Elon Musk, Facebook ve Instagram’ın masaüstü kullananların hesaplarından "çıkarıldı", mobil cihazlarda ise ana sayfa yenilenmiyor ve Messenger’dan mesajlar gönderilemiyor uyarısı ile karşılaşmasının ardından X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Elon Musk, hesabından "Hizmetlerimize erişimde sorun yaşayan insanların farkındayız. Şu anda bu üzerinde çalışıyoruz." paylaşımı yaptı.

05/03/2024 19:17
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TAGS: X’in sahini Elon Musk, Meta’ya ait sosyal medya platformlarının çökmesini tiye aldı!
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