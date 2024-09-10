XXV. TÜRKSOY Opera Günleri için geri sayım başladı…

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri Kültür Dairesi koordinasyonu ile düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 25’incisi için geri sayım başladı.

KKTC’de ve Türkiye’de gerçekleştirilecek konserler, 19 Eylül 2024 Perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda, 20 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde ve 25 Eylül 2024 Çarşamba akşamı da Ankara’da yer alacak.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Nejla Egemen’in yer alacağı 25. TÜRKSOY Opera Günleri çerçevesinde, Bellapais Manastırı ve Othello Kalesi’nde piyano eşliğinde sunulacak konserler, saat 20.00’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kültür Dairesi’nin koordinasyonu ile bu yıl 25’incisi düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, Kuzey Kıbrıs’ın Yetiştirdiği İlk Kadın Besteci Kamran Aziz’e ithaf ediliyor.

Zaimağaoğlu TÜRKSOY Opera Günleri konserlerinde, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’un kurucu ve üye ülkelerinden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan gelecek sanatçıların sahne alacağını ve sanatçıların piyano eşliğinde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacaklarını bildirdi. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Girne ve Mağusa’da gerçekleşecek KKTC konserlerinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Zaimağaoğlu, tüm operaseverleri konserlere davet etti