Y Dumlupınar, Düzcespor ile hazırlandı

Bolu'da yeni sezona yönelik kamp çalışmalarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, Topuk Yaylası Tesislerinde TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Düzcespor ile karşılaştı.

Günde çift idmanla yoğun hazırlık programı uygulayan Y.Dumlupınar başa baş mücadele etmesine rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ilk devresinde Düzcespor'un penaltı atışından bulduğu gole karşılık sarı kırmızılılar net pozisyonlardan yararlanamadı.

İkinci devrede de iyi mücadele etmesine rağmen Dumlupınar son vuruşlarda sıkıntı çekince Düzcespor bulduğu golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibi nezaretinde çalışan Dumlupınar'ın altı günlük kampı 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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19/08/2022 15:06