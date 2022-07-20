Y. Dumlupınar sahaya indi

Yonpaş Dumlupınar bir süredir salonda başladığı yeni sezon çalışmalarına kendi tesislerinde saha antrenmanlarıyla devam ediyor.

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve teknik ekibin programı doğrultusunda performans testlerini DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yapan sarı kırmızılılar bir yandan da kadro planlamasında son aşamaya geldi.

Emre Soytürk dışında iç transferi tamamlayan Dumlupınar'da yabancı kontenjanında Jonathan Weston ile devam ediliyor, Trinidas Tabagolu futbolcu önümüzdeki hafta takıma katılacak.

Eray Vudalı ile Turgut Kaan Çoban'ın takımdan ayrılmasından sonra Mert Güçlücan da Türkiye 3.Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile sözleşme imzalamıştı.

Sarı kırmızılılar Rifat Hacıabitoğlu, Malik Sercan Gök ve Necati Çoban'ı kadrosuna katarken, Çetinkaya'da geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen İbrahim Köse'nin de takımda kalmasına karar verildi.

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20/07/2022 16:55