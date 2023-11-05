Y.Dumlupınar- MTG maçı geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

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05/11/2023

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Y.Dumlupınar- MTG maçı geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Yonpaş Dumlupınar Kulübü  13 Kasım Pazartesi günü oynanacak Yonpaş Dumlupınar- Mağusa Türk Gücü karşılaşmasının gelirinin Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağını açıkladı.

Açıklama şöyle "Mağusa’nın kalbi bir, aklı bir. Kıbrıs’ın kuzeyinde, küçük dünyamızda, kocaman mutluluklarımız vardı bizim.

Hayallerimiz yarım, mutluluklarımız buruk.

Mağusa 9 aydır #isiasortakdavamız diyor.

KKTC tarihinin yaşadığı en büyük felaketi yaşatanlara hep birlikte hesap soracağız.

Bu mücadelenin öncüsü olan @sampiyonmelekleriyasatmadrnk yönetim kurulu üyelerine yaptığımız talep ve onların kabulu ile bizler de hem derneğin projelerine katkı hem de adalet arayışına destek amacıyla 13 Kasım Pazartesi gecesi saat 19:00’da oynanacak Yonpaş Dumlupınar TSK - Mağusa Türk Gücü karşılaşmasının tüm gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlıyoruz.

Giriş ücreti:100 TL (Görevli kartı göstermeyen 18 yaşından büyük herkesten giriş ücreti alınacaktır).

05/11/2023 14:50
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TAGS: Y.Dumlupınar- MTG maçı geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak
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