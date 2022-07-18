Y.Dumlupınar'dan Alnar'a tebrik

Mustafa Alnar'a katkı sağlayan Yonpaş Dumlupınar Kulübü, milli bilardocumuzun Türkiye 9 Top Bilardo Federasyon Kupası'nda şampiyon olmasını kutladı.

Y.Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Evram ve yönetiminin bireysel sporlarda öne çıkan sporcuları destekleme kararı çerçevesinde yapılan girişim örnek kulüp misyonu olarak gösterilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada Mustafa Alnar şampiyonluğundan dolayı göstermiş olduğu üstün başarı dolayısıyla tebrik edilirken, ülkemizi temsil eden 2.'lik kürsüsüne çıkan Osman Şanlısoy da tebrik edildi.

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18/07/2022 15:43