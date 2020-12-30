Ya  hemen radikal tedbir ya da tam kapanma!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ülke genelinde vaka sayılarının artış göstermesi sonrasında dün akşam yaptığı olağanüstü toplantısında hükümete 'ya hemen acil önlem ya da 21 gün tam kapanmaya' gidilmesi konusunda tavsiye kararı alma yoluna gitti.

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre üst kurul durumun aciliyet arz ettiği ve hemen acil tedbirler alınması gerektiği noktasında görüş ortaya koyma kararı aldı.

Elde edilen bilgilere göre, Kurul kumarhanelere KKTC vatandaşlarının girişlerinin polis tarafından etkin bir şekilde denetlenemeyecek olması halinde bu akşamdan itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının gündeme getirilmesini isteyecek. Bu uygulama yürürlüğe girmesi halinde 4 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.



Üst Kurul polisin gerekl, etkin denetimleri yapma konusunda güvence vermesi halinde böyle bir yasağa gerek olmayacağı görüşünde... Gün içerisinde ilgili makamlar arasında yapılacak istişareler sonrasında nasıl bir yol izleneceği netleşecek.

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30/12/2020 09:42