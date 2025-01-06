Ya “İyi polis kötü polis” oynuyorlar ya da Erhan Arıklı kitlesine söz geçiremedi

“HÜKÜMET İCRAAT YAPAMIYOR, BU NEDENLE YDP HÜKÜMETTEN ÇEKİLECEK…” BUNA İNANDIK VE İKNA OLDUK MU? NE GÜZEL DEĞİL Mİ; HALKI DÜŞÜNÜYORLAR VE ÖYLE HAREKET EDİYORLAR… İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ SİYASİ PARTİ BU…

DIŞARIYA YANSIYAN GÖRÜNTÜ O Kİ, ERŞAH SABİT VE BERTAN ZAROĞLU , ERHAN ARIKLI’YA RAĞMEN DANIŞMA KURULUNU ERKEN SEÇİM TAVSİYE KARARINA SÜRÜKLEDİ. YA “İYİ POLİS KÖTÜ POLİS” OYNUYORLAR YA DA ERHAN ARIKLI KİTLESİNE SÖZ GEÇİREMEDİ

Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilmek için ilk adımı attı. Atılan adım aynı zamanda ciddi bir “kontrol krizini” işaret ediyor. Ya Erhan Arıklı kitleye hakim değil, ya da kitleyi hükümete karşı kullanıyor. Bunun başka bir izahı yok… Neden?

Parti danışma kurulunun “hükümetten çekilme” tavsiye kararı, yeni bir gündem... Erhan Arıklı yola, “takvim yapılsın, icraatlara odaklanılsın” diyerek çıkmıştı. Oysa karar “hükümetten çekilme…” Bu karar, Arıklı’nın yetki talebine rağmen alınmış olmasıyla dikkat çekiyor. Bunu ben uydurmadım. Bizzat, YDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada bir detay dikkatlerden kaçmadı

Partinin resmi basın bildirisinde, net bir şekilde ifade ediliyor. Erhan Arıklı; ”Bize biraz zaman verirseniz ortaklarımızla önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı programlayabiliriz” diyor. Ama peşi sıra kürsüye gelen ilçe başkanları, genel sekreter ve diğer üyeleri buna izin vermiyor

Erhan Arılı’nın da bu tabloya bakarak, “İşte demokrasi bu” dediği iddia ediliyor. Kamuoyuna ve hükümetin diğer üyelerine verilen algı da bu. “Erhan bey zaman istedi ama kitle hükümetten çekilme istedi…” Neden? “Halka faydalı icraatlar yapılamıyor… Gerçekten gözlerim yaşardı…

Ya UBP cephesi? Elbette görüştüklerimiz var. Ben mesela başbakanın tavrını merak ettim. Başbakan bu restleşmeye karşılık vermemekte kararlı bir tutum sergiliyor. Arıklı’nın hükümetten çekilme tehdidi, Başbakan tarafından net bir şekilde “umursanmaz” durumda.

Yani başbakan, kibarca ama kararlı bir şekilde topu taca atıyor. Topun nasıl kullanılacağına ise, “teknik direktör” karar verecek. Üstel, kısaca Arıklı’yı ve YDP’yi, KKTC’de seçim istemeyen ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmak isteyen Türkiye’deki kesime havale etmiş durumda…

Sayın Arıklı ile de görüştüm. “Senin kafan karışık ve saplantılı yorumlar yapıyorsun” diyor… Erhan Arıklı, hükümetin vatandaşın sorunlarına çözüm üretemediğini vurguluyor. Bunun dışında da zerrece talebinin olmadığını net bir dille ifade ediyor. Ben ikna olmadım tabi, ya siz?

Bu talepler, yalnızca hükümeti değil, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu da rahatsız etmiş durumda. Ataoğlu, YDP’nin hükümeti tehdit eden tavırlarına açık bir şekilde tepki gösteriyor. “Hükümette tartışılmayan konular kamuoyuna konuşuluyor” diyor Ataoğlu, bunun bir tehdit unsuru olduğu tespiti yapıyor

Peki, bu kararın esas sahipleri kim? YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ve sözcü Bertan Zaroğlu’nun süreçte etkin bir rol oynadığı görülüyor. Erken seçim ve meclise girme hedefiyle hareket eden genç kadrolar, partinin kontrolünü ele geçirmiş gibi görünüyor. Bu detayı atlamayın…

Erken seçim senaryosu, sadece YDP içindeki güç dengelerini değil, hükümetin genel işleyişini de etkiliyor. Bu kriz, vatandaşın hizmet beklentilerini karşılamak yerine, siyasi hesapların ön plana çıkmasına neden oluyor. Bunu dert eden var mı? Sanmam…

Hükümet, vatandaşın çözüm bekleyen birçok sorunu varken, bu tür krizlerle uğraşmaya devam edecek. Vatandaş nezdinde güven kaybı devam ediyor, bu da umutsuzluğa yol açıyor. Arıklı’nın eleştirileri, haklılık barındırsa da samimiyet algısını pekiştiremiyor.

İç çekişmelerin gölgesinde kalan icraatlar, vatandaşın beklentilerini karşılayamıyor. Ülkenin ihtiyaç duyduğu şey, siyasi çekişmelerden uzak bir hükümettir. Ancak YDP’nin tutumu, bu hedefe ulaşmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. UBP- DP buna ne kadar daha direnir? Göreceğiz

“ Eğer danışıklı dövüş değilse” dedim ya… Bu kısmı tamamlayalım. Dışarıya yansıyan görüntü o ki, Sabit ve Zaroğlu , Erhan Arıklı’ya rağmen danışma kurulunu erken seçim tavsiye kararına sürükledi. Bu tablo Erhan Arıklı açısından bir sıkıntı demek… Anlatacağız