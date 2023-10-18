Ya KKTC’de olsaydı?

Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, Güney Kıbrıs'ta bir alışveriş merkezinde kalbi duran bir kişiye otomatik defibrilatör kullanarak müdahale eden Şaziye Azimkar’ı bir hekim olarak tebrik ve takdir etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Onbaşı, “Bu olay ülkemizde bir alışveriş merkezinde veya bir caddede veya herhangi bir kamusal alanda olmuş olsa Şaziye Hanım gibi bilgi ve beceriye sahip bir vatandaş veya bir sağlık çalışanı (hekim, hemşire vb.) kalbi duran bir vatandaşa müdahale ederken otomatik defibrilatöre ulaşabilir miydi?” diye sordu.

“Otomatik defibrilatörler dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde AVM, parklar, kalablık caddeler gibi kamusal alanlarda, alanın büyüklüğüne bağlı olarak en az bir adet bulundurulmaktadır.” diyen Onbaşı, “Uluslararası havaalanlarında ve uçaklarda da otomatik defibrilatör bir standart olarak bulundurulur. Bizim yeni havaalanımızda bu standart sağlandı mı?” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım şöyle:

Sosyal medya gündeminde bugün, bir kadın vatandaşımızın, Güney Kıbrıs'ta bir alışveriş merkezinde kalbi duran bir kişiye otomatik defibrilatör kullanarak müdahale edişi ve başarılı olması olayı var.

Şaziye Hanımı gösterdiği cesaret ve başarılı girişiminden dolayı bir hekim olarak ben de tebrik ve takdir ederim. İnsanlık adına bilgi ve becerilerini hiç çekinmeden kullandı ve kırklı yaşlarında bir insanın hayatına devam etmesini sağladı.

Bütün olanlara bir de şu pencereden bakmak lazım. Bu olay ülkemizde bir alışveriş merkezinde veya bir caddede veya herhangi bir kamusal alanda olmuş olsa Şaziye Hanım gibi bilgi ve beceriye sahip bir vatandaş veya bir sağlık çalışanı (hekim, hemşire vb.) kalbi duran bir vatandaşa müdahale ederken otomatik defibrilatöre ulaşabilir miydi?

Otomatik defibrilatörler; kalbi duran kişiye yapışkan yüzeyli iki ped ile çok kolayca yapıştırılır. Müdahale eden kişi kalp masajı yaparken, otomatik defibrilatör şoklanabilecek bir ritim algılarsa uygulayıcıyı sesli olarak uyarır ve hastaya elektroşok uygulayarak müdahaleye yardımcı olur.

Otomatik defibrilatörler dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde AVM, parklar, kalablık caddeler gibi kamusal alanlarda, alanın büyüklüğüne bağlı olarak en az bir adet bulundurulmaktadır.

Uluslararası havaalanlarında ve uçaklarda da otomatik defibrilatör bir standart olarak bulundurulur. Bizim yeni havaalanımızda bu standart sağlandı mı?

Benimki de merak işte!

Bu habere tepkiniz:

