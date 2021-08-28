Yaban Hayat Destek Sergisi Evkaf'ın Katkılarıyla Gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Parkı öncülüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda Yaban Hayat Destek Sergisi gerçekleştirildi.

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28/08/2021

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Yaban Hayat Destek Sergisi Evkaf'ın Katkılarıyla Gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Parkı öncülüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda Yaban Hayat Destek Sergisi gerçekleştirildi.

Sergide hem değerli doğa fotoğrafçılarının eserleri görücüye çıktı, hem de sınırlı sayıda çoğaltılan eserlerin satışıyla önemli bir sosyal sorumluluk anlayışına imza atıldı.

Çok sayıda yabani hayvan ve endemik bitki türünün yer aldığı eserler, 17 fotoğraf sanatçısının yoğun emeği sonucunda sanat severlerle buluşturuldu.

sergi sonucunda elde edilen gelir ile Yaban Hayat Hastanesi'ne X-ray ve ameliyatlar için ihtiyaç duyulan gaz anastezisi  cihazları alınacağı Taşkent Doğa Parkı tarafından bildirildi.

28/08/2021 12:09
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TAGS: Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yaban Hayat Destek Sergisi, evkaf
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