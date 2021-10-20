Yaban Hayatıyla İlgili Farkındalık Eğitimleri Yüz Yüze Olacak

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nin yaban hayatıyla ilgili farkındalık eğitimleri artık çevrimiçi değil, yüz yüze yapılacak.

Yaban hayatla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen, 2020- 2021 öğretim yılında başlayan, bu yıl da sürecek eğitimler kapsamında tüm 6’ncı sınıf öğrencilerine ulaşılacak.

Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki eğitim dün Demokrasi Ortaokulu’nda verildi. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, bu yıl da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla istişare edecek.

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından verilen eğitimde; Kuzey Kıbrıs’taki bitkilere, hayvanlara, endemik türlere, türleri olumsuz etkileyen çevresel faktörlere değiniliyor.

Bu habere tepkiniz:



20/10/2021 15:20