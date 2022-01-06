Yabancı bildirimi için son tarih açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de mücadele eden kulüplerin ikinci devrede kullanacağı yabancı futbolcuların bildirimi için son tarihin 21 Ocak 2022 Cuma günü olduğunu bildirdi.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle;

“AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de mücadele eden kulüplerin 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolcuları bildirmek için son tarih 21 Ocak 2022 Cuma günüdür. İlgili kulüplerin yabancı futbolcu bildirimini en geç söz konusu tarihe kadar yapmaları zorunludur. Bilgilerinize sunar, gerekli işlemlerin tarafınızca yapılması gerektiğini bildiririz.”

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06/01/2022 17:35