Yabancı büyükelçiler Purnara'yı ziyaret etti  

Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Kıbrıs’taki büyükelçilerinin, dün Purnara göçmen kabul merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Almanya Büyükelçisi Anke Schlimm, Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano ve Hollanda Büyükelçisi Elke Merks -Schaapveld’in dün Purnara’yı ziyaret ederek Güney Kıbrıs’ın mülteci akınından dolayı yaşadığı zor durumu kabul ettiklerini yazdı.

Büyükelçileri Purnara’da, Rum İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin kabul ettiğini yazan gazete, ilgili bakanlıkların yetkililerinin, Purnara’daki durum hakkında büyükelçilere bilgi verirken insan ticaretine maruz kalan kadınlar için oluşturulan güvenlik bölgelerinin yanı sıra refakatçisiz çocukların durumuna vurgu yaptıklarını belirtti.

Habere göre büyükelçiler ayrıca kısa zaman içerisinde devreye girecek olan yeni güvenli bölgeyi de ziyaret etti.

Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano, Güney Kıbrıs’ın nüfus ve büyüklüğüne ilişkin olarak düzensiz göçmen sayısının yönetilmesinde karşı karşıya kaldığı zor durumu bildiklerini ifade etti.

Almanya Büyükelçisi Schlimm ise açıklamasında, siyasi sığınma başvuruları reddedilen göçmenlerin iade edilmesi çabalarında Güney Kıbrıs’a destek verdiğini söyledi.

Schlimm ayrıca özellikle refakatçisiz çocuklara ve insan ticareti kurbanı olan kadınlara destek vermek istediklerini de belirtti.

Hollanda Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı zor durumdan bahsederek Frontex çerçevesinde Güney Kıbrıs’a destek verdiklerini ifade etti.

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05/07/2022 12:48