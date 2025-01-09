Yabancı Çalışan Sayısı Patladı

HABER KIBRIS-ÖZEL

KKTC’deki sigortalı çalışan sayısı 151 bin 351’e çıktı. Aktif sigortalılar içinde “3’üncü ülkelerden gelen yabancıların hızla arttığı” dikkati çekti. Her 100 sigortalının 50’si KKTC vatandaşı, 28’i TC vatandaşı, 22’si ise 3’üncü ülke vatandaşı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2025 yılı bütçesinin Meclis’te görüşüldüğü dönemde açıkladığı rakamları paylaşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, aktif sigortalıların profilini de ortaya koydu.

Barçın’ın, Bakanlığın verilerine dayanarak sosyal medya hesabından verdiği bilgilere göre, ülkedeki sigortalı çalışanların yarısı KKTC vatandaşı diğer yarısı ise çalışma izinli yabancı.

BİR YILDA YÜZDE 67 ARTTI

Bakanlığın verileri, 3’üncü ülke uyruklu aktif sigortalı sayısında normal dışı bir artış olduğuna işaret ediyor. Ocak 2023’te 20 bin 093 kişi olan 3’üncü uyruklu sigortalı sayısı, Kasım 2023’te 25 bin 727’ye, son bildirilen rakama göre ise 33 bin 563’e fırladı.

Yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede 13 bin 470 (yüzde 67) yabancı uyruklu çalışanın sigorta sistemine kaydedilmesi, değişen çalışan profilinin de yeni göstergesi oldu. Genellikle Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş gibi az gelişmiş ülkelerden gelen bu çalışanların sigortalılar içindeki toplam payı da yüzde 22,19 seviyesinde hesaplandı.

100 ÇALIŞANIN 28’İ TC UYRUKLU

Devrim Barçın’ın paylaştığı bakanlık verileri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısında da artış olduğunu gösteriyor. Sosyal sigorta sisteminde Ocak 2023’te 35 bin 280 TC uyruklu çalışan görülürken, son veriler 41 bin 818 kişiden söz ediyor. Yaklaşık bir yıllık sürede 6 bin 538 (yüzde 18,5) çalışma izinli kişi daha Sosyal Güvenlik Sistemi’ne eklendi.

Sigortalı çalışanların 75 bin 970 kişisi ise yani yüzde 50,19’u KKTC Vatandaşı. Bu çalışan sayısı içerisinde kamuda, kamu bankalarında, kamu kurumlarında, belediyelerde, kooperatiflerde ve kamuyla ilişkili diğer yerlerde çalışanlar da var.

Sosyal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girdiği günden beri “Devlet sırrı” gibi saklanması nedeniyle KKTC uyruklu sigortalıların kaçının kamu ve kamuyla ilişkili alanlarda, kaçının özel sektörde çalıştığı bilinmiyor.