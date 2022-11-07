Yabancı dil öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim semineri düzenleniyor

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yabancı dil öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim seminerleri düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım’da Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nde “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verilecek.

Kamu ve özel okullarda çalışan yabancı dil öğretmenleriyle üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerini buluşturma, bilgi paylaşımına ve öğretim yöntemlerinin güncel tutulmasına katkı sağlama hedefiyle düzenlenen seminerler 22 Ekim’de başlamıştı. Mesleki eğitimler aralık, ocak, mart, nisan ve mayıs aylarında da sürecek.

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07/11/2022 14:19