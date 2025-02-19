Yabancı hakem kararı sonrası Galatasaray'dan çarpıcı hamle: TFF'ye bildirildi

Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı bir hakemin düdük çalacağı resmen açıklandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi olursa karar alacağız dedik.Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan yabancı hakem kararı sonrası çarpıcı bir hamle geldiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, derbi için adı basında sıkça geçen Sloven hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.