Yabancı kuralında revizyona gidiliyor: İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kuralının tekrar ele alınacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Süper Lig'de yaş ve milli sınırı gibi kriter koymak lazım. Artık Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları burada gündem yapmak için bu milletin paralarını çarçur etmememiz lazım" ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda dışa bağımlılığı azaltmak için genç oyuncu üretmek zorunda olduklarını belirterek yabancı oyuncu kuralının tekrar ele alınacağını ifade etti.

"ÜRETİRSENİZ GÜÇLÜ OLURSUNUZ, TÜKETTİĞİNİZ ZAMAN ZAYIFLARSINIZ"



Getirilen kuralların kalıcı olması gerektiğini kaydeden Hacıosmanoğlu, "Dışa bağımlılığı azaltmak için üretmek zorundayız. Ürettiğiniz zaman güçlü olursunuz. Tükettiğiniz zaman her geçen gün zayıflarsınız. Amatörden başlayarak 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'e ve altyapılara önem vererek üreten takımlar haline getirmemiz lazım. BAL liginde bile 30 yaşın üzerinde transfer yapılıyor. Amatör liginde yabancı oyuncu oynuyor. Bunu bizim gençlerimize hakaret olarak düşünüyorum, buna el atmalıyız. Amatörde değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de şahsi düşüncem yabancı oyuncu olmaması lazım. Süper Lig'de de biliyorsunuz kurallar koyuyoruz. Ancak maç oynanırken kuralları değiştiriyoruz. Yabancı sınırı koyuyoruz, bir sene sonra değiştiriyoruz. Orta akılla profesyonellerimiz çalışacak, bir kural belirlenecek ve o kural bize Cenab-ı Allah burada ne kadar süre verdiyse o süre zarfında bir daha değişmeyecek." şeklinde konuştu.

"YABANCI KURALINA YAŞ VE MİLLİ SINIRI GİBİ KRİTERLER KOYMAK LAZIM"



Yabancı oyuncu transferlerinde dikkatli olmak gerektiğini dile getiren Hacıosmanoğlu, "Paralar bu milletin paraları. Kulüplerimizden çıkıyor ama milli sermaye. Oyuncuları alıyoruz, bazen çok şöhretli oluyor, çok para veriyoruz. Uyum sağlamıyor, 6 ay sonra 'gidiyorum' diyor. 3 senelik yaptığın sözleşmenin parasını veriyorsun, gönderiyorsun. Süper Lig'de yaş ve milli sınırı gibi kriter koymak lazım. Artık Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları burada gündem yapmak için bu milletin paralarını çarçur etmememiz lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanım, hem Spor Bakanlığına hem de Milli Eğitim Bakanlığına iş düşüyor. Biliyorsunuz Alman futbolu dibe vurmuştu. Ülke olarak bir hamle başlattılar. 900 milyon avronun üzerinde bir bütçe ayırdılar. Okullardan başladılar üretimi artırma hamlelerine, 5 sene sonra Brezilya'da dünya şampiyonu oldular." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a futbola verdiği destek için teşekkür eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çocukken Avrupa maçlarını seyrederdik. Zemine bakardık, evin halısından daha güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık döneminde hemen hemen her ilimizde Avrupa standartlarına göre statlar yapılmış. Bazıları siyaset yapıyorum diye beni eleştirdi. Bu hizmeti kim yapıyorsa başımızın üzerinde taşırız. Önce futbol ailesi olarak sonra da bu konuya ortak olacak bakanlıklarımızla beraber ortak çalışıp ilkelerimizi belirleyip Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.