Yabancı Listeleri Belli Oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu.
26/09/2019
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Takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;
K-PET SÜPER LİG
BAF ÜLKÜ YURDU
Adeola Lanre Runsewe
Evanonya Kossi Adetu
Atanda Ogungbe
BİNATLI YSK
Debola Ogunseye
Moses Ibukun Akinade
Behnam Habibi
CİHANGİR GSK
Ndue Mujeci
Siboniso Lungelo Mishali
Eric Agyei
ÇETİNKAYA TSK
Adeniyi Allen Assogba
Herve Amani
Mathew Boniface
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
Billy Michael
Jonathan Weston
Babacar Mbaye Diop
DÜZKAYA KOSK
Augustin Gilles Binya
Ismael Kone
Christian Tchami
GENÇLİK GÜCÜ TSK
Oliver Uche Sunday
Prince Boateng
Ocran Idan
GÖÇMENKÖY İYSK
Lawal Murtadah Oladipupo
Joseph Obidiaso
John Okoli
GÖNYELİ SK
Felix Obada
Christian Chukwuka
Efosa Francis Ona
HAMİTKÖY ŞHSK
John Ebuka Okoye
Oladele Oshobe
Peter Imah
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
Onyekachi Okafor
Paul Asare
Osita Obiekwe
LEFKE TSK
Isaac Appiah
Ikechukwu Okorie
Jerry Adirin Ikaye
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Samuel Zokou
Dinopeter Jude Airaodion
Ebimobowei Peter
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
Emmanuel Mbah
Esosa Irogue
Fidelis Iria
TÜRK OCAĞI LİMASOL
Ouincy Osei
Oha Jesutekevwe
Sylla Insa
YENİCAMİ AK
Kaho Yannick Stephane
Junior Anthony Mfede
Serge Abaka
K-PET 1.LİG
BOSTANCI BAĞCIL SK
Cenker Pehlivan
Arda Olagoke
ÇANAKKALE TSK
Halil Akdoğan
Serbay Keskin
DÖRTYOL SK
Furkan Zengin
ESENTEPE KKSK
Eray Ergin
Furkan Aydemir
GİRNE HALK EVİ
Athos Chrysostomou
Mustafa Çiçekli
GÖRNEÇ KSK
İlyas Yılmaz
KARŞIYAKA ASK
Muhammet Savaşçı
Oğuzhan Durmaz
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
Mahmut Gerdan
Bülent Çakmak
LAPTA TBSK
Doğukan Yeşilyurt
Ömer Kaygusuz
MARAŞ GSK
Sedat Toprak
Oğuz Göktaş
MESARYA SK
Ahmet Kıyı
Ferhat Aras
MORMENEKŞE GBSK
Gökay Alpçoğay
Ömer Furkan Yılmaz
OZANKÖY SK
Mevlüt Ferdi Avan
Şamil Ünal
YALOVA SK
Kıvanç Demircioğlu
İbrahim Halil Keser
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
Ferdi Kösem
Beşir Ndiaye