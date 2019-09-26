HABER KIBRIS

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Yabancı Listeleri Belli Oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu.

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26/09/2019

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Yabancı Listeleri Belli Oldu

Takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;

K-PET SÜPER LİG

 

BAF ÜLKÜ YURDU           

Adeola Lanre Runsewe

Evanonya Kossi Adetu  

Atanda Ogungbe                             

 

BİNATLI YSK       

Debola Ogunseye                           

Moses Ibukun Akinade

Behnam Habibi                

 

CİHANGİR GSK 

Ndue Mujeci     

Siboniso Lungelo Mishali              

Eric Agyei            

 

ÇETİNKAYA TSK

Adeniyi Allen Assogba  

Herve Amani     

Mathew Boniface           

 

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK             

Billy Michael      

Jonathan Weston           

Babacar Mbaye Diop     

 

DÜZKAYA KOSK               

Augustin Gilles Binya     

Ismael Kone      

Christian Tchami              

 

GENÇLİK GÜCÜ TSK       

Oliver Uche Sunday       

Prince Boateng

Ocran Idan         

 

GÖÇMENKÖY İYSK          

Lawal Murtadah Oladipupo        

Joseph Obidiaso              

John Okoli          

 

GÖNYELİ SK       

Felix Obada       

Christian Chukwuka       

Efosa Francis Ona            

 

HAMİTKÖY ŞHSK             

John Ebuka Okoye          

Oladele Oshobe              

Peter Imah        

 

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK  

Onyekachi Okafor           

Paul Asare          

Osita Obiekwe

 

LEFKE TSK           

Isaac Appiah

Ikechukwu Okorie          

Jerry Adirin Ikaye            

 

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ  

Samuel Zokou  

Dinopeter Jude Airaodion           

Ebimobowei Peter         

 

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

Emmanuel Mbah            

Esosa Irogue     

Fidelis Iria           

 

TÜRK OCAĞI LİMASOL  

Ouincy Osei       

Oha Jesutekevwe           

Sylla Insa             

 

YENİCAMİ AK    

Kaho Yannick Stephane

Junior Anthony Mfede 

Serge Abaka

 

K-PET 1.LİG

 

BOSTANCI BAĞCIL SK    

Cenker Pehlivan

Arda Olagoke

 

ÇANAKKALE TSK              

Halil Akdoğan

Serbay Keskin

 

DÖRTYOL SK      

Furkan Zengin

 

ESENTEPE KKSK

Eray Ergin

Furkan Aydemir

 

GİRNE HALK EVİ               

Athos Chrysostomou

Mustafa Çiçekli

 

GÖRNEÇ KSK     

İlyas Yılmaz

 

KARŞIYAKA ASK               

Muhammet Savaşçı

Oğuzhan Durmaz

 

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

Mahmut Gerdan

Bülent Çakmak

 

LAPTA TBSK       

Doğukan Yeşilyurt

Ömer Kaygusuz

 

MARAŞ GSK      

Sedat Toprak

Oğuz Göktaş

 

MESARYA SK     

Ahmet Kıyı

Ferhat Aras

 

MORMENEKŞE GBSK     

Gökay Alpçoğay

Ömer Furkan Yılmaz

 

OZANKÖY SK     

Mevlüt Ferdi Avan

Şamil Ünal

 

YALOVA SK        

Kıvanç Demircioğlu

İbrahim Halil Keser

 

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK        

Ferdi Kösem

Beşir Ndiaye

26/09/2019 17:01

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TAGS: ktff, yabancılar belirlendi, transfer sona erdi, haber kıbrıs
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