Yabancı turistler güneye kaydı

Turizmci Mustafa Şoföroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizmde yaşadığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. Özellikle İngiltere pazarında ciddi bir düşüş yaşayan KKTC, turistlerini Güney Kıbrıs’a kaptırıyor.

Şoföroğlu’nun yaptığı araştırmaya göre, bir zamanlar KKTC’nin en önemli pazarlarından biri olan İngiltere’den gelen turist sayısı 2023 yılında dramatik bir düşüş yaşadı. Bu yıl Kuzey Kıbrıs’a gelen İngiliz turist sayısı yalnızca 14.237 olurken, Güney Kıbrıs aynı dönemde tam 568.811 İngiliz turisti ağırladı. Bu durum, yabancı turistlerin yönünü güneye çevirdiğini açıkça gösteriyor.

Şoföroğlu, bu düşüşün nedenlerini artan uçak ve konaklama maliyetleri, yetersiz tanıtım, turizmi destekleyen teşviklerin kaldırılması, güvenlik ve çevresel koşullardaki olumsuzluklar ile yabancı tur operatörlerinin KKTC’ye duyduğu güvensizlik olarak sıraladı.

Güney Kıbrıs’ın turizmde KKTC’ye kıyasla büyük bir avantaj yakaladığını belirten Şoföroğlu, Ocak-Mayıs 2023 döneminde Güney Kıbrıs’ın 751.2 milyon Euro turizm geliri elde ettiğini ve turistlerin bu bölgede daha uzun kalıp daha fazla harcama yaptığını vurguladı. Bu istikrarlı büyüme, Güney Kıbrıs’ı turistlerin ilk tercihi haline getirirken, KKTC ise geride kaldı.

Mustafa Şoföroğlu, mevcut politikaların devam etmesi halinde KKTC’nin turizmi tamamen kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Turizmin ada ülkesi için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Şoföroğlu, hükümetin ve ilgili kurumların acilen harekete geçerek kapsamlı bir planlama yapması gerektiğini ifade etti. Aksi halde, KKTC’nin turizmdeki kayıpları telafi edilemeyebilir.