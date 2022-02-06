Yabancı ucuz iş gücünün artık KKTC’yi cazip bulmamasının verdiği mesaj alındı mı acaba?

Ülkemizde birçok iş kolunda ciddi bir işçi sıkıntısı yaşanıyor…

“İşçi sıkıntısı” diyorum da buna “yabancı işçi sıkıntısı” desek daha doğru olur.

Evet, KKTC artık yabancı işçiler için bir cennet değil…

Önce Covid-19 salgını nedeniyle birçok işçi ülkesine döndü, ardından da Türk Lirası’nın ciddi değer kaybı nedeniyle ülkemizdeki maaşlar yabancı işçiler için cazibesini yitirdi.

Birçok yabancı işçi, KKTC’de kazanacağı parayı, hatta daha fazlasını kendi ülkesinde kazanıyor duruma geldi. E böyle bir durumda neden gelsinler ki ülkemize?

Kalifiye eleman (nitelikli işçi) sorunu ülkemizde zaten uzunca zamandan beridir vardır ama artık düz işçi de bulunamıyor…

Turizmden inşaata, sanayiden tarıma kadar birçok alanda işçi sıkıntısı yaşanıyor.

Mesela günlerdir narenciye hasadı için ülkemize yeterli narenciye kesim işçisi gelmediği konusu konuşuluyor.

Narenciye hasat dönemi devam ediyor ve sorunsuz kesim için 2 bin civarında işçi gelmesi gerekirken, şu ana kadar 850 işçi gelmiş…

Üreticiler, eğer işçilerin ülkeye gelmesi gecikirse ürünün dalında kalıp yere düşeceğini ve zarar edeceklerini kaydetti.

Yenidüzen gazetesine konuşan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiklerini ama herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylerken, üreticiler ise hükümetin de yardımcı olmasını talep etti.

Sorunu umarım çözerler ama düşünebiliyor musunuz narenciye kesim ekipleri de ülkemizi tercih etmiyor.

Muhtemelen Türkiye’de daha fazla kazanıyorlar, neden başka bir ülkeye gelsinler?

Bu arada hemen her yıl o narenciye kesim ekiplerine yaşatılan olumsuzlukları da unutmayalım. Narenciye kesim ekipleri, her yıl medyaya olumsuzluklarla yansıyor.

Türkiye’den 6 aylığına getirilen bu insanların çok kötü şartlarda, kümese benzeyen barakalarda barındırıldığı, zaman zaman dolandırıldığı haberleri defalarca medyada yer aldı.

Hatta Türkiye medyasında da “emeklerinin sömürüldüğü”, “onlara verilen sözlerin tutulmadığı”, “hak ettikleri parayı alamamaları”, “çok kötü koşullarda barındırıldıkları”, “perişan edildikleri” konusunda haber olmuştu narenciye kesim ekibi çalışanları.

Belki unuttunuz ama ben hatırlatayım, önceki yıl 5 ay çalıştırılacak diye getirilmiş, 2 ay çalıştırılmış, paraları verilmemiş, çok kötü şartlarda barındırılmış insanlar İHA’ya konuşmuş, ülkelerine gidecek paraları olmadığını söylemiş, Türkiye Hükümeti’ne “Aldırın bizi buradan” çağrısı yapmıştı.

Peki bu kötü intiba, bu yaşanan insanlık dışı muameleler varken, bir de bunun üzerine işçiler Türkiye’de kazandığından daha az kazanıyorken, neden gelsin ki bu ülkeye?

Bazı yetkili kişiler geçmişte, narenciye kesim ekiplerinin yaşadığı derme çatma kulübelerle ilgili eleştirilere, “Onlar böyle yerlerde yaşamaya alışkındır, şikayetleri yoktur. Onlar beş- altı ay çalışıp parasını almaya bakar” demişti.

O şartlarda barındırılmayı normal saydıklarına inanmıyorum ama onlar şikâyet etmese de insani koşullarda çalıştırmak ve barındırmak önce onları getirenlerin, sonra da devletin görevidir.

Türkiye’den veya dünyanın herhangi bir yerinden getirilen işçilerin de insan olduğunu unutmamak gerekir.

Bu ülkenin çalışma yaşamı yasaları yabancı işçiye köle muamelesi yapıcı maddeler barındırmıyor, o nedenle Çalışma Bakanlığı’nın çalışma yaşamını daha ciddi bir şekilde denetlemesi gerekiyor.

Bu arada bazı Kıbrıslı Türklerin, KKTC’de yapmadıkları bazı ağır işleri Güney Kıbrıs’ta yapması, orada çalışmaları bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.

Neden burada değil de orada çalışıyorlar acaba? Aynı işleri KKTC’de yapsalar kaç para alacaklar? O parayla ev geçindirebilecekler, yaşayabilecekler mi?

Türk Lirası’nın bu kadar değer kaybettiği bir ortamda asgari ücret brüt 7 bin TL oldu da işçiler mutlu olabildi mi?

Bugün o parayı bile vermekte zorlanan işletmeler, işyerleri varken, ucuz iş gücü olarak yurt dışından getirilen işçiler için bile ülkemizdeki maaşlar cazip değilken, ne olmasını bekliyordunuz acaba?

Bazı meslek örgütleri, yurt dışına açıldı; örneğin Pakistan’dan, Suriye’den işçi getirmenin yollarını arıyorlar, inşaat, turizm, tarım ve sanayi için…

Ülke her konuda olduğu gibi çalışma yaşamında da ciddi sıkıntılar yaşıyor, memleket ekonomik olarak çökmüş durumda ve içinde bulunduğumuz 2022’nin çok daha kötü durumlara gebe olduğu söyleniyor.

Geçmişte KKTC’yi cazip bulan “ucuz işgücü” emekçilerinin bile ülkemizi tercih etmemesi, bu ülkeyi yönetenlere çok ciddi bir mesajdır aslında.

Ülkeyi yönetenler ya da yeni hükümeti kuracak olanlar bu mesajı almak isterler mi, bu konuda planları, programları, tedbirleri var mı acaba?

Seçim öncesi sorduğumuzda birçok projeleri, formülleri olduğunu söylüyorlardı ama artık seçim geçti, gerçek dünyaya döndük… Gerçek dünyada aynı insanların birçok mazereti, gerekçesi var maalesef…

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06/02/2022 22:09