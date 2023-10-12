Yabancı ünlüler Filistin'e destek mesajları paylaştı

Lübnanlı oyuncu Lila Abdallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki yıkımı gösteren videoları Instagram hesabına taşıdı.

Konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapan Abdallah, dünyaya Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İngiliz rap müzisyeni Lowkey, Instagram'daki paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 91 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

Ünlü isim, bir başka paylaşımında ise İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik iftiralarda bulunduğuna dikkati çekti.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'ten destek mesajları

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarında İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hadid yaşananlar dolayısıyla hissettiği üzüntüyü, "Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum." sözleriyle dile getirdi.

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor." paylaşımında bulundu.

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson ise sosyal medya paylaşımında İsrail-Filistin çatışmalarından duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Çözüm için dua ediyorum. Tüm masum hayatlar için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Barışın masada olması için kalplerimizi açık tutalım"

İngiliz sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesaplarında "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım." ifadesini kullandı.

"Gerçek barış, ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir." diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu vurguladı.

ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo, bölgede yaşanan trajik olaylar nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Yaşanan tarifsiz acılardan ve can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç şiddet sona ermeli." ifadesini paylaştı.