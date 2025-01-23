Yabancı uyruklu işçilere Türkçe bilmeleri kriteri getiriliyor

KKTC’ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu işçilerin nitelik, yeterlilik ve deneyim kriterlerinin belirlenmesini de amaçlayan “Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş birliği Protokolü” yenilendi. Yeni düzenlemeyle KKTC’ye çalışmaya gelecek yabancı uyruklu işçilerden A2 seviyesinde Türkçe Dil Belgesi de talep edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve 2019'da yürürlüğe giren söz konusu protokol yeniden düzenlendi. Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

-Gardiyanoğlu: “Bu protokolü önemsiyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, süresi biten protokolün konjonktüre uygun şekilde yeniden düzenlendiğini söyledi.

Protokolle Çalışma Dairesi tarafından kullanılan meslek kodlarının Eğitim Bakanlığı ile uyumlu hale getirildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, çalışma uygunluk belgesi alarak ülkeye gelen yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni yenileme ya da aynı meslek dalında yatay geçiş işlemi yapması halinde bazı eğitimler almak zorunda olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, kalifiye eleman olarak yetişen yerli iş gücünün korunması amacıyla ülkeye gelen yabancı işçilerin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak sertifikalandırılmasının hedeflendiğini de söyledi.

Bakanlık olarak bu protokolü çok önemsediklerini ifade eden Gardiyanoğlu, dünyada değişen iş gücü hacminin KKTC’ye de yansıdığını, son yıllarda adaya üçüncü dünya ülkelerinden çok sayıda çalışan geldiğine işaret etti.

Ülkeye gelen yabancı uyruklu işçilerden çalışacakları mesleklerle ilgili mesleki belge talep ettiklerini belirten Gardiyanoğlu, bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylandığını, protokolde yapılan yeni düzenlemeyle gerek iş sağlığı güvenliği, gerekse yabancı dille ilgili Çalışma Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belli dönemlerde kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitimler gerçekleştirileceğini söyledi.

-Çavuşoğlu: "İş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak prensibi ile yola çıktık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, mesleki eğitimle ilgili yasal düzenlemelerden sonra mesleklerin sertifikalandırılması, yurt dışından gelen iş gücünün KKTC’deki denkliğine başvurulması süreçlerinin protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

“İş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak” prensibiyle yola çıktıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, tüm bakanlıkların bu süreçte büyük adımlar attığını söyledi.

İş güvenliği konusundaki yeterliliklerin protokol kapsamına eklendiğini de belirten Çavuşoğlu, Çalışma Bakanlığı’nın uyguladığı kod sistemini Eğitim Bakanlığı ile uyumlaştırmanın bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yurt dışından gelen insanlara gereken eğitimin verilmesi, dil açısından da topluma uyum sağlanmasıyla ilgili sürece destek verecek bir protokol imzaladıklarını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Yabancı işçiler ülkeye gelirken, aileleri de gelmekte. Okullarda dil sorunu yaşanmaktadır. Bundan sonra yabancı işçiler kayıt olurken onlardan Türkçe yeterlilik sertifikası talep edeceğiz. Buraya gelen insanlara ülkemizin dilini, kültürünü anlatarak, sisteme dahil etmeyi amaçlayan düzenlemeler yaptık.”

-Protokol neyi içeriyor?

Protokol, ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklu işçilerin Meslek Eğitim Yasası ve Mesleki Yeterlilik Yasası kapsamında; nitelik, yeterlilik ve deneyim kriterlerinin belirlenmesini ve iş gücü talebinin kalifiye eleman olarak karşılanmasını amaçlıyor.

Protokole göre, yurtdışından gelen yabancılar çalışma izni alabilmek için mesleki eğitim ve deneyimlerini belgeleyerek iki bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak Çalışma Uygunluk Belgesi alarak iş gücü piyasasına dahil olurken, yapılan yeni düzenlemeyle KKTC’ye çalışmaya gelecek yabancı uyruklu işçiler için Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ve A2 seviyesinde Türkçe Dil Belgesi aranacak.