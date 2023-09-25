Yabancılar mezarlığı temizlendi

KKTC’de yaşayan ve eşi Girne’deki yabancılar mezarlığına defnedilen Heidi Trautmann’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mezarlığında halinden şikayet etmesi üzerine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, harekete geçerek mezarlıkta yapılması planlanan düzenlemeleri paylaştı. Şenkul paylaşımında belediyenin üzerine düşeni yapacağını ancak asıl sorunun yabancı mezarlığında yakını veya yurtdaşı olanların buraya gelip mezarlarla ilgilenmemesi olduğunu belirtti.​

Şenkul'un açıklaması şöyle:



Haftaya, son günlerde basına ve sosyal medyaya gündem olan Girne’deki Yabancı Mezarlığı(Rum mezarlığı) olarak bilinen mezarlıkta başladık.

Burada tarafımızdan yapılacak işler olduğu gibi tarafımızdan yapılamayacak işler olduğunu da bilmemiz gerekmektedir.

Tespitlerimiz ve yapacaklarımız şunlardır:

Mezarlığın yol cephelerinde yoldan geçenlerin attığı özellikle içeçek kutuları ve şişelerin yarattığı kirlilik vardır.

Budanması gereken ağaçlar ve sökülmesi gereken otlar vardır.

Sadece 1 adet kırık bank vardır, geri kalanlar sağlamdır.

Çok sayıda mezar kötü durumdadır.

Yapacaklarımız,

Ot temizliği

Ağaç budama

4 adet projektör ile aydınlatma

Mezarlık yol cephelerindeki duvarların üzerini yeşil tel ile yükseltmek.

Giriş kapısını kapanacak şekilde düzeltmek.

Yol boyuna yeni çöp kutuları koymak.

Ufak tefek kırıkları olan mezarları elden geçirmek.

1 adet yeni bank koymak.

Tüm bunları yaparken, Mezarlık içerisinde 50-100 yıllık olan birçok mezarın kaidelerinin dağıldığını biliyoruz ama bunları düzeltmek bizim görevimiz olmadığı gibi böyle bir bütçemiz de yoktur.

Bölgedeki İngiliz Mezarlığının durumu oldukça iyidir çünkü İngiliz yurttaşlar da kendi mezarlıklarına, atalarının mezarlarına sahip çıkmaktadır.

Yabancı mezarlığı ise burda yatanlar yakınları tarafından büyük oranda boş verilmiştir.

Evet buraların korunup kollanması görevlerimiz arasındadır ama 2 fotoğraf ile gerçek durumun da göz ardı edilmemesi lazımdır.

Gercek durum Yabancı mezarlığında yakını veya yurtdaşı olanların buraya gelip mezarlarla ilgilenmediğidir.

Buranın esas sorunu zamana yenik düşen mezar taşlarıdır, gerisi teferruattır ve biz o teferruat işleri 1 hafta içinde yapacağız.

Umar ve dilerim ki bizim gösterdiğimiz hassasiyeti burada yakınları ve yurttaşları yatanlar da gösterir.