Yabancılar ve muhaceret yasa tasarısı komiteden geçti

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan milletvekili Yasemin Öztürk şunları söyledi

Hukuk siyasi işler ve dış ilişkiler komitesi olarak Yabancılar ve muhaceret yasa tasarısını oy birliği ile geçirdik. Bu yasa kapsamında ziyaretçi izni ikamet izni, çalışma izni iş kurma izni öğrenci izninden dolayı cezaya düşmüş herkes bu aftan yararlanabilecek Fakat 18/2021 de çıkan Aftan yararlananlar bu af kapsamında olmayacaktır.

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19/10/2022 12:24