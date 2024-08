Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda önemli değişiklikler!

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda Lefkoşa’nın sevilen siması Abubakar Uthman’ın da kayıt altına alınmasını sağlayacak olan değişiklik yapıldı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’ndaki Bazı Kuralların Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda ülkede 2008 yılından beri kaçak olan ve tutuklanmasıyla birlikte sosyal medyanın gündemine oturan Lefkoşa’nın sevilen siması Abubakar Uthman, bir aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemesi koşuluyla ülkede kalmaya devam edebilecek.

Yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde S.O.S Çocuk Köyünde ve/veya Devlet himayesinde bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük veya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar, S.O.S Çocuk Köyünden ve/veya Devlet himayesinden çıkıp ülkede ikamet edip herhangi bir sebeple cezaya düşenler, ülkede ikamet izinsizlikten dolayı cezada olanlar, ülkede cezada bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklar, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde belirtilen engelli kişiler, yurt dışında olup KKTC’de aile bağı (eş, anne, baba, kardeş, çocuk) olan ve KKTC’de izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek girişine engel konulanları kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’ndaki “1 Ocak 2021 tarihinden sonra cezaya düşmüş olması” kuralı aranmaksızın, Ülkede S.O.S Çocuk Köyünde ve/veya Devlet himayesinde bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük veya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar, S.O.S Çocuk Köyünden ve/veya Devlet himayesinden çıkıp ülkede ikamet eden kişiler ile 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklar ve İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde belirtilen engelli kişilerden herhangi bir sebeple cezaya düşenler yürürlükteki bir aylık brüt asgari ücretin %10 (yüzde on)’u tutarındaki para cezasını ödemeleri koşuluyla cezanın geri kalanından muaf tutulmaları düzenlenmiştir.

61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’ndaki “1 Ocak 2021 tarihinden sonra cezaya düşmüş olması” kuralı aranmaksızın, yurt içinde olup herhangi bir şekilde ikamet izinsizlikten dolayı cezaya düşmüş olanlar, bir aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri ve cezanın geri kalanından muaf tutulmaları düzenlenmiştir.

Yine 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’ndaki “1 Ocak 2021 tarihinden sonra cezaya düşmüş olması” kuralı aranmaksızın, yurt dışında olup ülkede aile bağı (eş, anne, baba, kardeş, çocuk) olan ve KKTC’de izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek girişine engel konulanlar bir aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri koşuluyla cezanın geri kalanından muaf tutulmaları düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen kişiler 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda belirtilen diğer kurallar doğrultusunda ve af süresi kapsamında başvuru yapıp, gerekli ödemeleri yaparlar.

Bu bağlamda Devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için birikmiş taahhuk eden para cezalarının tahsil edilmesine olanak sağlanması amacıyla 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda belirtilen diğer kurallar doğrultusunda ve af süresi kapsamında kişilerin başvuru yapıp gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında Anayasa’nın 112’nci maddesi tahtında konunun ekonomik içerikli olması ve ivedilik arz ettiğinden ve Cumhuriyet Meclisi’nin de tatilde olmasından dolayı yasa değişikliğinin onaylanamayacağı sebebiyle, işbu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”

28/08/2024 08:47