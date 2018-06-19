Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Üzerine

Vatandaşlık avukatı idare mahkemelerdeki davalar usulü gereğince her daim zorunluluktur. Yabancılar ve vatandaşlık hukuku oldukça geniş kapsamı olan bir alandır ve yüksek seviyede uzmanlık gerektiren bir hukuk bölümüdür. Bu durum gereğince, vatandaşların kendini savunması birçok zaman yetersiz olacaktır. Ayrıca Türk vatandaşlığı sahip olmayan ve Türkiye sınırların içerisinde ikamet etmeyen herhangi bir kişi ile alakalı görülecek hukuki davaların sonucu oldukça sancılı olabilir. Nasıl olsa hukuki davalar tebligat aracılığıyla tarafınıza bildirilir ve tebligat yapılmadan evvel herhangi bir hukuki sürecin işletilmesi mümkün değildir. Ama söz konusu bir avukatın varlığıysa tebligat yalnızca tarafına yapılır. Bireyin bir avukat aracılığıyla temsil edildiği davalarda tebligat kanunu gereğince tebligatların yalnızca avukat tarafına yapılabilmesi ön görülür.

Bir Avukatın Bulunmasının Önemi

Davada taraf olan herhangi bir kişi üzerine yüklenen mesuliyet veya kendisine yöneltilen her türlü baskı durumunda verimli bir biçimde kendini ifade edebilmesi veya mahkemede hakkını savunabilmesi gerekli olmaz. Tam olarak bu nedenden ötürü avukatın bu durumdaki kişi yerine savunma yapması yerinde olur. Buna ek olarak vatandaşlık hukuku ile alakalı hemen hemen bütün konular idari işlem kapsamında değerlendirilir. Bir idari işlemin yargısal denetimleri de her zaman idare mahkemeleri tarafınca gerçekleştirilir. Türk vatandaşlığının iptal edilmesi, reddedilmesi ya da kazanılması gibi vatandaşlık davalarında hal böyle olduğu zaman idare mahkemelerde davaların görülmesi gereğince vatandaşlık avukatı daima olması gerekir.

İdari Davaların Görülüş Usulü

Uyulması gereken ilkeler gereğince dosya üzerinden görülmekte olan davalar idari davalardır. Bunun için dosya üzerinden görülmekte olan bir dava içersinde en ufak bir yanlış bile davanın kazanılamamasına neden olabilir veya kolay yoldan davanın kazanılmasına mâni olabilir. Öncelikle dikkate alınan ilk şey dava dilekçesidir ve kuşkusuz bir dava dilekçesi de en iyi biçimde tecrübe ve geniş bilgi birimine sahip vatandaşlık avukatı aracılığıyla yazılacaktır.

Avukatın Bu Alandaki Rolü

Bir dava duruşma esasına göre görülmediği takdirde bir avukatın net ve kuvvetli ifadeleri davanın gidişatında oldukça önemli değişiklikler meydana getirir. Örneğin; Avukat müvekkilinin kendisini zora sokan veya yanlış ifadelerini düzeltme konusunda etkili olur. Ancak bu davalarda duruşma talep edildiği takdirde duruşma da yapılabilir. Avukat tarafından yazılı olarak verilen dilekçede yer alan önemli hususların bir kerede sözlü bir şekilde ifade edilmesi mahkemenin vereceği karar açısından önem taşır.